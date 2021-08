Energiegeld oder Emmissionshandel?

Wie sieht‘s aus mit dem Klimaschutz? Was haben die Bundestagskandidaten in petto? Eine Diskussion, initiiert vom „Verein für erneuerbare Energien“, von „Parents for Future“ und dem Solarenergieförderverein Deutschland (SFV) gab Einblicke.

Wen wählen in der Klimakrise? Diese Frage stellten der „Verein für erneuerbare Energien“ (Verena), „Parents for Future“ und der Solarenergieförderverein Deutschland (SFV) den heimischen Direktkandidaten für Bundestag am Freitag im Lokschuppen. Nadine Köttendorf (VHS) und Rüdiger Haude (SFV) moderierten die Podiumsdiskussion.

Bernhard Daldrup (SPD), Oliver Niedostadek (FDP) Henning Rehbaum (CDU), Jessica Wessels (Die Grünen) sowie Selmar Ibramovic (Die Linke, in Vertretung von Reiner Jenkel) stellten sich Fragen der Themenbereiche Stellenwert der Klimapolitik, Energie-, Verkehrs- und Agrarwende. Die Diskussion orientierte sich am jüngsten Berichts des Klimarats, der schon für 2030 eine Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius prognostiziert – zehn Jahre früher als bisher angenommen – hatte. Sämtliche Parteien haben in ihren Wahlprogrammen allerdings das Ziel der Klimaneutralität erst später angesetzt.

Mehr Akzeptanz erwünscht

Den Stellenwert der Klimapolitik stufte Henning Rehbaum hoch ein: „Der Klimawandel ist da.“ Dem stimmte Bernhard Daldrup zu, der sich allerdings eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung wünschte. Jessica Wessels empfand, dass es für Maßnahmen in der Bevölkerung gebe eine größere Akzeptanz gebe als in der Politik. „Der Emissionshandel ist geradezu genial“, nannte Oliver Niedostadek als mögliche Lösung. Selmar Ibramovic betrachtete die höheren Einkommensschichten als Hauptverursacher der schädlichen Emissionen.

Die FDP setzt bei Lösungen auf den Markt, die Grünen mit ihrem Energiegeld auf eine sozialverträgliche Komponente der Reduktion von Emissionen. Die Linke befürwortet die Vergesellschaftung von Energiekonzernen, die CDU die internationale Ausweitung des Emissionshandels. Die SPD betrachtete als weiteren Schritt die Fortentwicklung der CO 2 -Bepreisung. Den Ausbau der erneuerbaren Energien sahen alle als unerlässlich an. Henning Rehbaum verteidigte den Ausstieg aus der Braunkohle zum Jahr 2038, der in der Kohlekommission ausgehandelt wurde. Ein Vorziehen schloss er aber nicht aus.

Bei der Verkehrswende setzen alle Politiker auf den Ausbau des ÖPNV, machten aber deutlich, dass dieser große monetäre Anstrengungen verlange. Auch der Ausbau von Fahrradwegen müsse vorangetrieben werden. Für den ländlichen Raum konnten sich alle eine starke Einschränkung des Individualverkehrs nicht vorstellen.

Weg von der Massentierhaltung

Bei der Agrarwende sahen alle Diskutanten den überwiegenden Willen der Landwirte, von der Massentierhaltung wegzukommen, dazu müsse aber eine Subventionspolitik weg von der Masse Planungssicherheit geben.

Eine Publikumsfrage befasste sich mit energetischen Gebäudesanierungen. Das Problem seien im Kostenbereich nicht die Neubauten, erklärte Bernhard Daldrup, sondern die Altbauten. Jessica Wessels forderte die Photovoltaikpflicht zumindest bei öffentlichen Gebäuden. Dass Klimaschutz unpopuläre Entscheidungen auslösen wird, da waren sich alle einig. Dass er sozial erfolgen muss auch. Bernhard Daldrup forderte Unterstützung vom Publikum: „Lassen Sie nicht nach, dann werden die Zumutungen klein und die Akzeptanz wächst.“ In seinem Fazit stellte Rüdiger Haude fest: „Man kann viel tun, nämlich die Politiker unter Druck setzen.“