Babykätzchen brauchen die Wärme

Wenn das Team des Tierheims auf Herbst und Winter schaut, dann breiten sich dicke Sorgenfalten auf den Gesichtern aus. Die Einrichtung ist eh finanziell schon immer am Knapsen. Wie soll das nur funktionieren, wenn die Energiepreise weiter steigen?

Die Lichter gehen noch nicht aus im Mammut-Tierheim in Tönnishäuschen. Aber die Heizung fast. „Wir haben seit Monaten den Flüssiggastank nicht mehr vollgemacht, immer nur so viel wie unbedingt nötig ist“, sagt Christiane Schäfer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Ahlen und Tierheimleiterin. Zusammen mit Geschäftsführerin Marion Herzog ist sie mit Blick auf den Heizungsbetrieb ständig in Sorge.