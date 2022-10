Energiesparen als oberste Devise

Die aktuelle Energiekrise war am Donnerstagabend Thema beim „VHS- Talk am Donnerstag“ im Alten Rathaus. Die Frage dahinter: Wie kommen wir durch den Winter? Dass die Energiekrise verschiedene Aspekte hat, wurde schnell deutlich. Das Moderatorenteam bildeten die Journalisten Dierk Hartleb und Maria Kessing sowie VHS-Leiterin Nadine Köttendorf.

In der Einleitungsrunde wollten die städtische Sozialdezernentin Stephanie Kosbab und Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse bewusst keine Katastrophenstimmung aufkommen lassen, denn die Gasspeicher seien gut gefüllt. Was Wirtschaft und Privathaushalte aber nicht davon entbinde, weiterhin Energie einzusparen, um die Lage nicht zu verschärfen.

„Sorgen bereitet mir die Bezahlbarkeit von Energie“, brachte Stephanie Kosbab einen anderen Aspekt ins Spiel, denn das könne auch die Mitte der Gesellschaft treffen und zu sozialen Verwerfungen führen. Was auch Dr. Alfred Kruse indirekt bestätigte: „Wir müssen uns in Ahlen zum 1. Januar auf steigende Gaspreise einstellen.“ Energiesparen sei deshalb die Devise.

Beratungsbedarf stark angestiegen

Dass eine Beunruhigung in der Gesellschaft herrsche, sah Daniela Kreickmann von der Verbraucherzentrale. Der Beratungsbedarf sei im technischen wie juristischen Bereich stark angestiegen: „Teilweise sind die Menschen nach den Preiserhöhungsschreiben verzweifelt.“ Man könne das nicht bezahlen, sagten einige Beratungssuchende.

„Jedes Grad, das ich spare, macht vier Prozent an Kosten aus“, veranschaulichte Andreas Wilinski, Obermeister der Fachinnung Sanitär - Heizung – Klima. Er warnte davor, Heizlüfter anstatt der Heizung einzusetzen, denn diese Geräte verbrauchten viel Strom und brächten finanziell nichts. Wenn das jeder mache, gehe das Stromnetz in die Knie. Er verzeichnete einen Ansturm auf den Einbau von Wärmepumpen. Die empfehle er zwar, aber nicht jedes Haus sei dafür geeignet. Erschwerend sei, dass zum einen Facharbeiter zum Einbau fehlten, wegen Materialmangels aber auch nicht genug Geräte zur Verfügung stehen. Er riet, sich individuell für ein Objekt beraten zu lassen, die Sanitärunternehmen bieten das in der Regel an.

Wichtige Sensibilisierung der Bevölkerung

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass zur sozialen Abfederung das Zusammenspiel von Stadt, Stadtwerken, Verbraucherzentrale und Sozialpartnern sehr wichtig ist, um Abschaltungen zu vermeiden. Zudem habe Aufklärungsarbeit oberste Priorität. Die ist bei der Verbraucherzentrale schon jetzt online erhältlich, die Stadtwerke und die Ahlen-App werden bald folgen. Denn die Sensibilisierung der Bevölkerung sei wichtig, um gut durch den Winter zu kommen.