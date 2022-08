Engagement mit Herzblut

Zur traditionellen Sommerradtour des Landrats trafen sich Landrat Dr. Olaf Gericke und Ahlens Bürgermeister Dr. Alexander Berger mit Vertretern der Kreis- und Stadtverwaltung in Dolberg. Dabei beeindruckte der Ortsteil die Besucherinnen und Besucher besonders mit seinem bürgerschaftlichen Engagement.

Am Dolberger Kirchplatz warteten bereits Mitglieder des Heimatvereins darauf, den Gästen den neu gestalteten Dorfteich vorzustellen. Dieser wurde entschlammt und an den Uferbereichen ausgeweitet und abgeflacht. Entstanden ist ein Ort, der nicht nur bei Tieren und Pflanzen, sondern auch bei allen Dolbergerinnen und Dolbergern beliebt ist. Ein Highlight ist die mobile überdachte Sitzgelegenheit, die zum Verweilen einlädt und bei Bedarf auch an anderer Stelle genutzt werden kann.

Heimathaus als kultureller Mittelpunkt

Am Heimathaus kam die gute Zusammenarbeit zwischen dem Heimatverein und der Stadtverwaltung zum Ausdruck. Der kulturelle Mittelpunkt des Ortes wurde liebevoll restauriert und kann zu verschiedenen Anlässen genutzt werden. Dabei erhalten die Gäste einen Einblick in das Leben der 1950er-Jahre. Sogar eine Gefängniszelle ist im Heimathaus noch vorhanden. „Zum Glück wird sie heute nicht mehr genutzt“, merkten Landrat und Bürgermeister augenzwinkernd an, als sie den winzigen Raum in Augenschein nahmen.

Am Dolberger Dorfteich fühlt man sich wohl. Das können Landrat Dr. Olaf Gericke (l.) und Bürgermeister Dr. Alexander Berger (r.) nur bestätigen. Foto: Kreis Warendorf

Im benachbarten Backhaus stellen zwei Bäcker regelmäßig Brot, Kuchen und Plätzchen im traditionellen Holzofen her.

Nach einem Schlenker durch das Neubaugebiet „Hases Wiese“ hielten die Radfahrer am nahe gelegenen Feuerwehrhaus an. Der Dolberger Löschzug verfügt über etwa 40 Mitglieder. Am Königsbusch stellte Feuerwehrgruppenleiter Michael Witkenkamp die Neubaupläne für ein modernes Feuerwehrgebäude vor. In Krisenfällen müsse man gut vorbereitet sein, waren sich alle Anwesenden einig. Deshalb soll in dem neuen Gebäude auch die Möglichkeit entstehen, Menschen in Not für einige Tage unterzubringen.

Thomas Witkenkamp (r.) stellte die Pläne für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses vor. Foto: Kreis Warendorf

Über den Zechenbahnradweg radelte die Gruppe am Solarpark am ehemaligen Schacht III vorbei. Mit der dort gewonnenen Energie können rund 1000 Wohneinheiten mit Strom versorgt werden.

An der Baustelle für die Osttangente gaben Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Stadtbaurat Thomas Köpp einen Überblick über den Stand der Bauarbeiten. Im nächsten Jahr soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen werden, die Fertigstellung der Osttangente ist für 2025/26 geplant.

Letzte Station Zeche

Letzte Station der Radtour war das Zechengelände in Ahlen. „Mit der Fertigstellung der Osttangente erwarten wir zusätzlichen Schwung für das Zechengelände als Wirtschaftsstandort“, so Dr. Berger.

Landrat Dr. Olaf Gericke bedankte sich für die interessante Radtour: „Dolberg floriert! Es ist schön zu erleben, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft sich die Bürgerinnen und Bürger für ihren Wohnort engagieren. Dolberg ist ein tolles Beispiel für gute Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Verwaltung.“