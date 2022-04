Enthüllungen im Lehrerzimmer

Der Film „Eingeschlossene Gesellschaft“ wird im Rahmen des VHS-Seniorenkinos am Sonntag (17. April) um 14.30 Uhr im „Cinema“ aufgeführt. Die Einführung in die deutsche Satire von Sönke Wortmann mit Starbesetzung, in der ein Vater sechs Lehrer dazu zwingt, dem Sohn bessere Noten zu geben, hält Manfred Gesch.

Es ist Freitagnachmittag, kurz vor dem Wochenende, als es am Lehrerzimmer eines Gymnasiums klopft. Verwundert öffnen die verblieben sechs Lehrer einem ehrgeizigen Vater (Thorsten Merten) die Tür. Er will die Lehrer erst dann gehen lassen, wenn sein Sohn die Chance zur Abiturzulassung erhält und droht sogar mit einer Waffe.

Typisches Charakterspektrum

Die Charaktere der sechs Lehrer bilden das typische Spektrum ab: vom Zyniker und beliebten Sportlehrer Peter Mertens, zur gehassten Hexe Heidi Lohmann (Anke Engelke), Holger Arndt ist der sogenannte Schüleranwalt, Bernd Vogel ist Typ Nerd, Klaus Engelhardt gibt den Konservativen und die junge Referendarin Sarah Schuster befindet sich wohl zur falschen Zeit am falschen Ort.

Für die kommenden Stunden sind sie nun eingesperrt, zeigen die Tücken und Lücken des deutschen Bildungssystems auf und werden nicht davor verschont bleiben, peinliche Enthüllungen vor dem Kollegium zu offenbaren. In dieser Zeit werden die wahren Abgründe offenbart.

Pointierte Beobachtung des Schulwesens

Basierend auf dem gleichnamigen Hörspiel von Jan Weiler war selbiger nicht nur für die pointierte Beobachtung des deutschen Schulwesens verantwortlich, sondern steuert für die Filmadaption „Eingeschlossene Gesellschaft“ auch das Drehbuch bei. Sönke Wortmann, der bereits mit „Der Vorname“ bewiesen hat, dass humorvolle Kammerspiele zu Publikumshits werden, übernimmt die Regie.

In den Hauptrollen trifft sich Deutschlands Schauspielelite: Angeführt von Florian David Fitz, Anke Engelke und Justus von Dohnanyi sieht man außerdem Nilam Farooq, Thomas Loibl, Torben Kessler und Thorsten Merten.