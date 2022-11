Entlastung unterer Einkommen?

Ahlen Welche Beiträge müssen Eltern von Kita-Kindern ab dem kommenden August zahlen? In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses gab es zwar noch keine definitiven Antworten auf diese Frage, allerdings zeichneten sich erste Tendenzen ab. Denn erstmalig konnte ein Vorschlag für eine neue Beitragstabelle präsentiert werden, die ein eigens hierzu reaktivierter Unterausschuss in den vergangenen Monaten mühsam erarbeitet hatte (wir berichteten). „Es war nicht leicht, einen Konsens zu finden“, ließ Ruth Rätze (BMA) durchblicken. Am Ende konnten sich die Mitglieder zumindest darauf einigen, einen Vorschlag als Diskussionsgrundlage in den Hauptausschuss zu geben. Da dieser jedoch erst kurz vor der Sitzung vorlag, votierten die Mitglieder dafür, noch keine Änderung der Beitragssatzung zu beschließen, sondern verwiesen eine Entscheidung.

