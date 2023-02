Entree bald mit neuem Gesicht

Nach wochenlanger Pause gehen die Arbeiten an der Neugestaltung des Eingangsbereichs am Sportpark der TuS Westfalia jetzt weiter.

Neugestaltung am Eingangsbereich des Sportplatzes Vorhelm.

Aufgrund der Schlechtwetterlage im Januar und Februar war es bislang nicht möglich, die Bauarbeiten im Einfahrtsbereich des Sportparks der TuS Westfalia Vorhelm abzuschließen. Am Donnerstag wurden jedoch die Parkflächen wassergebunden mit einem Fertiger instandgesetzt. Und das trotz dauerhaften Nieselregens.

„Im Anschluss wird die Zufahrtsstraße mit einer Asphalt- tragschicht ausgebaut“, kündigt Stadtsprecher Frank Merschhaus an. „Voraussichtlich werden die Asphaltarbeiten mit Trag- und Deckschicht schon an diesem Freitag beendet sein.“ Das hänge aber weiterhin von der Wetterlage ab. In der Woche vom 27. Februar bis zum 3. März werden dann Restarbeiten, wie zum Beispiel Andeckarbeiten und das Einschneiden der Geschwindigkeitsschwellen ausgeführt.

Damit hat das Entree ein neues Gesicht erhalten. Es war aufgrund seiner Schlaglochpiste lange Zeit ein Dorn im Auge der aktiven Nutzer und zahlreichen Besucher der Sportanlage.