Entschärfung durch eine Ampelanlage

Verkehrsunfälle mit Radfahrern haben sich im Kreuzungsbereich Daimlerstraße / Maybachstraße gehäuft, weil Autofahrer Vorfahrt nahmen. Doch dafür 67 Bäume fällen, 950 Meter Radweg neu machen und auch noch Anlieger zur Kasse bitten? Die Verwaltung konnte sich im Betriebsausschuss mit ihrer Variante vier durchsetzen: auf langer Strecke zunächst alles so zu belassen und den Kreuzungspunkt als Brennpunkt zu entschärfen. Dort könnte demnächst eine Ampelanlage den Verkehr im Wechsel durch den Tunnel führen.

Radfahrer und Fußgänger teilen sich auf südlicher Seite ein gemeinsames rotes Pflaster, auf dem die Räder in beide Richtungen rollen. Einfach verbreitern? Nicht ganz einfach. Zur Straße hin stehen 67 Bäume, zum Gelände des neuen Betriebshofs der Ahlener Umweltbetriebe ziehen Winkelstützen eine Grenzlinie. 100 000 Euro würde es allein schon kosten, um eine Radwegverbreiterung überhaupt erst möglich zu machen. Zum Roden der Baumallee und der Demontage der Stützen kämen auch noch Sondierungsarbeiten durch Kampfmittelexperten und die Entsorgung von belastetem Boden.

Offen für alle – in beide Richtungen: der Geh- und Radweg an der Daimlerstraße. Foto: Ulrich Gösmann

Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, durchlief im Ausschuss drei Planungsvarianten – mit klarer Absage:

Variante eins bringt einen Schutzstreifen auf südlicher Seite auf die Fahrbahn, der mehrfach zwangsunterbrochen wird und in Höhe des eigentlichen Brennpunkts dann doch zum Seitenwechsel bittet.

Variante zwei lässt nur noch Räder über den vorhandenen Kombiweg rollen. Fußgänger müssten auf die andere Seite. Robert Reminghorst sieht ein Problem in der Akzeptanz.

Variante drei setzt auf die Verbreiterung des vorhandenen Geh- und Radweges auf nördlicher Seite, der nicht nur Bäume kostet, sondern auch Anliegerbeiträge. Dazu ein klares Nein von der SPD.

Variante vier: der Verwaltungsfavorit. Die Strecke so belassen. „Sie ist kein Problem. Das funktioniert“, so Reminghorst. Im Kreuzungsbereich müssten Veränderungen geschaffen werden.

Zu wenig im Ergebnis für Bernd Meiwes. Die SPD war es, die sich per Antrag für eine Verbesserung der Radwegsituation schon im Vorjahr stark gemacht hatte. „Wir geben viel Geld für ein Mobilitätskonzept in der Innenstadt aus. An anderer Stelle sagen wir jetzt: ausreichend! Das passt nicht“, monierte der Genosse. Parteifreund Norbert Schwemmer erinnerte an den Geist des Ahlener Trialogs, der den Zechenbahnradweg bis zur Langst führen sollte und jetzt auch sichere Anbindung bis ans Olfetal schaffen könnte. Alle vier vorgestellten Varianten führten nicht zu diesem Ziel.

Eine Ampelanlage, die den Verkehr im Einbahnverkehr durch die Bahnunterführung dirigiert, soll den Knotenpunkt entlasten. Foto: Ulrich Gösmann

Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, fing den Ball einer Ampellösung von Hubertus Beier (CDU) auf. Über sie könnte der Verkehr im Wechsel durch die Unterführung gesteuert werden. Das schaffe Platz für Radfahrstreifen und entschärfe – begleitet von weiteren Nachbesserungen etwa in der Beschilderung – den Knotenpunkt. Sicherlich sei mehr an Veränderung am Brückenbauwerk wünschenswert. Mit Blick auf die Bahn seien die Erwartung allerdings gedämpft: „Der große Wurf wird uns so schnell nicht gelingen.“

Mehr könnte im Bereich des vorhandenen Geh- und Radweges an der Daimlerstraße gehen, wenn die brachliegende Restfläche zwischen Betriebshof und Bahnbrücke den Nutzer wechselt. Ein Logistiker will sie von der Stadt übernehmen und als Lagerfläche für die Bahn herrichten. Im Zuge der Neuaufstellung des Areals ließen sich dann vielleicht auch die Winkelstützen leichter entfernen, um Platz zu schaffen für Breite, die jetzt noch fehlt.

Der Betriebsausschuss stimmte der Beschlussvorlage mit 15 Ja-Stimmen bei einer Ablehnung zu. Im Mobilitätsausausschuss hatte es vorab ein 7:7 gegeben.