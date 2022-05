Entscheidung für die Zukunft treffen

Geschäftiges Treiben herrscht seit zwei Wochen im Sitzungssaal II des Rathauses. Dort entscheiden jetzt die Ahlener Wahlberechtigten darüber mit, wie es in Nordrhein-Westfalen weitergeht. Bis Freitag, 10.30 Uhr, hatten 8040 Wählerinnen und Wähler hier ihre Stimme abgegeben oder Briefwahlunterlagen mit nach Hause genommen. In Ahlen sind zur Landtagswahl am 15. Mai 36583 Menschen wahlberechtigt.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger bedankte sich mit einer kleinen Stärkung bei den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, die im Briefwahlbüro ihren Dienst versehen. Hier zu arbeiten, bringe eine doppelte Belastung mit sich, so der Verwaltungschef. „Die Beschäftigten fehlen an ihrem regulären Arbeitsplatz, wo die Arbeit aber nicht liegenbleibt. Das führt zu Mehrarbeit für andere Kolleginnen und Kollegen.“ Berger betont, dass das Wahlgeschäft immer eine große Teamleistung der Gesamtverwaltung sei. Eingebunden sind neben Haustechnikern und der EDV auch zahlreiche Bedienstete, die am Wahlsonntag in den Wahllokalen als Vorstände oder Beisitzende für den reibungslosen Verlauf des Wahlgeschäfts sorgen. „Dafür sage ich allen Danke.“

Für die Zukunft der Jugend

Zur Landtagswahl läuft das Briefwahlgeschäft recht ordentlich, wie Carsten Rheker sagt, der seit vielen Jahren das Briefwahlbüro leitet. Besondere Vorkommnisse habe es bislang nicht gegeben. Was Rheker jedoch besonders imponierte, war der Besuch eines Wahlberechtigten, der in den 1920er-Jahren geboren ist. Für ihn, so habe der Mann dem Wahlteam anvertraut, gehe es bei dieser Wahl um nichts mehr. „Aber für die Zukunft der Jugend nehme ich daran teil.“

Geöffnet ist das Briefwahlbüro im Sitzungssaal II montags und dienstags von 8.30 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 8.30 bis 17 Uhr. Am Freitag (13. Mai) öffnet es von 8.30 bis 18 Uhr.