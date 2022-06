Entscheidungen im Stechen

Mit dem Kameradschaftsabend schlossen die Schützen der St.-Antonius-Schützenbruderschaft am Freitagabend im Festzelt an der Alten Schule ihren zweiten Schützenfesttag ab. Wie gewohnt wurden langjährige Mitglieder sowie die besten Schützen der Schießwettbewerbe vom Nachmittag ausgezeichnet.

Die Moderation des Kameradschaftsabends war eine Premiere des neuen Vorsitzenden Martin Steltig, die er schon mit der Begrüßung des scheidenden Königspaares mit Marvin Brüggemann und Marina Mejauschek meisterte: „Ich darf unser dreijähriges Königspaar begrüßen – das bezieht sich nicht auf das Alter.“ Um gleich darauf die Lücken am Hofstaattisch um die noch zu krönenden Regenten mit Stefan Humberg und Judith Jäger zu erklären: „Dieser Thron hat zusammen 17 Kinder – da fehlen heute einige.“ Martin Steltig führte humorig straff durch das Programm, was gut ankam.

Johlend wurde das neue Jungschützenkönigspaar Leonard Brinkmann und Eva Beier begrüßt, die schon vor Beginn des Schützenfestes ihre Regentschaft angetreten hatten. Nach der Ehrung der Insignienträger gab Oberst Reinhard Hennenberg die Platzierten des Preisschießens von Fronleichnam und der Pokalwettbewerbe vom Freitag bekannt. Das Preisschießen gewann Olaf Franke (36 Ringe) vor Christian Rose (35 Ringe) und Lucia Bühlmeyer (34 Ringe). Den Damenpokal sicherte sich Melanie Kocker (35 Ringe) vor Tanja Beier und Gitti Berkhoff (je 34 Ringe), hier musste ein Stechen über die Platzierungen entscheiden. Der Seniorenpokal wurde komplett im Stechen entschieden, die drei Erstplatzierten errangen alle 36 Ringe. Es siegte Berthold Lüring vor Ludger Hennenberg und Thomas Stapel. Das Ringen um den Schützenpokal verlief nicht anders, hier siegte Andreas Lohoff wie die nachfolgenden Markus Kocker und Christian Lüring mit 36 Ringen.

Königspaar dirigiert Blasorchester

Das Jugendblasorchester, das den Kameradschaftsabend unter Leitung von Markus Berning musikalisch gestaltete, durfte sich wieder über die Wetteinsätze zum Schützenkönig-Tippspiel sowie der ergänzenden Hutsammlung freuen. Diese übergaben Markus Kocker und Thomas Stapel, es waren etwa 850 Euro. „Wir freuen uns immer hier zu sein und bedanken uns dafür“, freute sich Markus Berning. Zum Schluss des Auftritts des Jugendblasorchesters durfte das neue Königspaar die Musiker dirigieren, was sie mit Vergnügen machten.

Bei den Ehrungen der langjährigen Mitglieder stachen besonders Hermann-Josef Kerkmann, Hubert Volking und Clemens Fleuter heraus, die dem Verein vor 60 Jahren beitraten. Walter Hennenberg, Franz Künne und Josef Herweg brachten es sogar auf 70 Vereinsjahre. Für ihre besonderen Verdienste erhielten Guido Dreismickenbecker und Hermann-Josef Kerkmann den Vereinsorden in Bronze, Heinz Humberg den Vereinsorden in Silber und der langjährige Vorsitzende Heinrich Wördemann den Vereinsorden in Gold.