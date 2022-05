Entspannung im Übergangswohnheim

Erstmals nach zwei Jahren konnte der Ortsausschuss Dolberg am Montag wieder „zu Hause“, im Versammlungsraum der Mehrzweckhalle tagen, statt in Ahlen im Ratssaal. „Gott sei Dank“, freute sich Vorsitzender Philipp Gößling (CDU) auch darüber, einige „bekannte Gesichter“ aus dem Dorf unter den Zuhörern wiederzusehen.

Das Übergangswohnheim für Asylsuchende am Hermesweg in Ost-Dolberg war nur vorübergehend im April mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine über dem Soll belegt.

Für einen Gast war die Teilnahme an der Sitzung eine Premiere: Die mittlerweile nicht mehr ganz neue Schul-, Kultur- und Sozialdezernentin Stephanie Kosbab, seit Mitte Februar im Amt, stellte sich den Ausschussmitgliedern vor, schilderte kurz ihren beruflichen Werdegang und ihre bisherigen Eindrücke von der Stadt Ahlen. Auch das Übergangswohnheim am Hermesweg in Ost-Dolberg habe sie vor einigen Wochen bereits zusammen mit Fachbereichsleiterin Ulla Woltering besucht, berichtete die Beigeordnete und gab gleich mal einen aktuellen Sachstandsbericht zur Situation in der Einrichtung.

Kosbab: Zusammenleben funktioniert gut

Die vom Rat beschlossene Maximalbelegung des Wohnheims mit 50 Personen sei vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine deutlich unterschritten gewesen, erklärte Kosbab. Vorübergehend hätten dann aber mehr Menschen in Dolberg untergebracht werden müssen, in der Spitze 84 am 5. April. Inzwischen sei diese Zahl aber wieder auf ein „verträgliches Maß“ von 35 Personen zurückgeführt worden. Überwiegend handele es sich um Asylbewerber aus nordafrikanischen Ländern. Darunter gebe es Familien, aber auch einen alleinerziehenden Vater mit Kind sowie drei Senioren. Das Zusammenleben funktioniere gut, kürzlich habe es einen großen „Frühjahrsputz“ gegeben. „Das war eine nette Gemeinschaftsaktion von städtischen Mitar­beitern und Bewohnern“, so Kosbab.

Eine Überbelegung der Un­terkunft wäre „dauerhaft nicht tragbar“, mahnte Ulf Rosenbaum (CDU) an, sich perspektivisch um Alternativen zu kümmern, wenn die ehemalige Bodelschwinghschule nunmehr anderweitig verplant sei. Stephanie Kosbab versicherte, dass die Verwaltung an dem Thema arbeite.