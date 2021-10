Entspannung in der „Krabbelecke“

AhlenNäher dran am Geschehen könnte er nicht sein. Das Büro von Thomas „Tom“ Gramatke liegt direkt neben der „Krabbelecke“. So nennt der Leiter des Bürgerservice den Wartebereich im Foyer des Rathauses. Der ist zwar in der Tat „kuschelig“ eingerichtet, mit Teppichboden, bequemen Möbeln und einem Regal voller Lesestoff, um sich die Zeit zu vertreiben, dennoch möchte sicher niemand hier länger verweilen als unbedingt nötig. Früher, „vor Corona“, konnte es allerdings durchaus schon mal eine Stunde – und mehr – dauern, bis endlich die zuvor gezogene Nummer auf ei­nem der Monitore erschien, auf die sich zu Stoßzeiten mitunter 40, 50 Augenpaare wie gebannt richteten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie