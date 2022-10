Er legt jetzt in München und ganz Süddeutschland auf

Mike B. gehört fest zur Riege etablierter Ahlener DJs. Doch er hat NRW den Rücken gekehrt. Am Samstag war seine letzte Schicht beim Faltenwurf in der Schuhfabrik.

Nach 22 Jahren war am Samstagabend für DJ Mike B. (Michael Böker) beim „Faltenwurf“ Schluss. Zum letzten Mal hat er für die Ü30-Partygäste in der Schuhfabrik aufgelegt.

„Der Faltenwurf hat mir immer sehr am Herzen gelegen“, schwang bei Michael Böker Wehmut mit. Seit eineinhalb Jahren wohnt er in München, trotzdem ist er noch ein paar Mal in seine alte Heimatstadt gereist, um das Partyvolk beim „Faltenwurf“ zu begeistern. Seitdem er dort das erste Mal hinter dem Mischpult stand, hat er zwei bis drei Mal jährlich die Tanzbeine der Ü30-Generation in Bewegung gebracht: „Ich habe hier gut 50 Mal aufgelegt.“

Großes Stammpublikum

Ihm werde sein Publikum fehlen, bekannte Michael Böker zum Abschied, er habe sich bis zum Schluss auf ein großes Stammpublikum verlassen können. Besonders vermissen wird er die Begegnungen mit Freunden und Bekannten, die er gerade in den vergangenen Monaten, während er schon in München wohnte, sehr liebgewonnen hat.

Der Ruheständler legt aber weiterhin deutschlandweit auf, mit Schwerpunkt München und Süddeutschland. Er war vor einigen Monaten aber auch für zehn Tage auf einem Expeditionsschiff rund um Island unterwegs, wo er die Partyabende musikalisch gestaltet hat. Langweilig wird es bei Michael Böker also nicht, zumal er inzwischen auch als Komparse bei zahlreichen Filmproduktionen mitwirkt.