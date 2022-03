Ereignis fürs ganze Dorf

Eindeutiges Votum: Der Heimatverein in Vorhelm will die Maibaumaufstellung nicht noch einmal ausfallen lassen.

Nach zweijähriger Pause: Der Heimatverein Vorhelm will am 30. April wieder den Maibaum aufstellen.

Soll der Maibaum nach zweijähriger Pause wieder aufgestellt werden? Die Mitglieder des Heimatvereins Vorhelm sprachen sich bei einem ersten Planungstreffen am Montagabend in der Alten Mühle klar dafür aus.

Sie bestätigten damit einen entsprechenden Beschluss ihres Vorstands, der allerdings noch vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine und dem seit wenigen Tagen zu beobachtenden leichten Anstieg der Coronazahlen gefasst worden war. „Ich finde es wichtig, dass unsere Kinder wieder Dorfgemeinschaft erleben“, verdeutlichte Hety Rehbaum – und traf mit ihrem Plädoyer für die dann bereits 20. Maibaumaufstellung auf breite Zustimmung bei den anderen Heimatfreunden.

„Kleines Jubiläum“

„Das wäre ein kleines Jubiläum“, hob Schriftführer Peter Fliegener hervor. Stattfinden soll es am 30. April um 17 Uhr, und damit früher als bei den Vorauflagen, auf dem Dorfplatz. Ein Ereignis, das es pandemiebedingt zum letzten Mal im Jahr 2019 gab. Umso mehr freut sich der Heimatverein nun auf die nächste Auflage. „Ich habe nirgendwo sonst einen so schönen Maibaum gesehen“, so Peter Fliegener, der betonte, dass die Aufstellung des Symbolbaums immer etwas „für das gesamte Dorf“ sei.

Bei der Vorbereitung vermissen wird der Heimatverein allerdings sein verstorbenes Mitglied Willi Bücker. „Er wird ganz schwer zu ersetzen sein“, würdigte Peter Fliegener die Verdienste Bückers, der jahrelang große Teile der Organisation übernommen hatte.

Weiteres Treffen

Ein weiteres Planungstreffen ist für den 22. März um 20 Uhr in der Alten Mühle geplant. Dann soll geklärt werden, wer aus dem früheren Maibaumteam wieder unterstützend mitwirkt –etwa am Grill, am Getränkestand, durch musikalische Einlagen oder bei der Unterhaltung des Nachwuchses. „Vielleicht könnt ihr noch einige Leute aktivieren, mitzuhelfen“, appellierte Heimatvereinsvorsitzender Willi Wienker an die anwesenden Mitglieder.

Der Heimatverein setzt im Rahmen der Durchführung auf viel ehrenamtliches Engagement aus dem Dorf, um die Kosten für die Veranstaltung möglichst gering zu halten. Ein etwaiger Erlös soll dann dazu dienen, die bereits erfolgte Sanierung der Alten Mühle zu finanzieren.