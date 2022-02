Ergebnis übertraf alle Erwartungen

Damit hatte niemand gerechnet: 1050 Euro waren in den letzten Monaten durch verschiedene Aktionen der Frauengemeinschaft St. Elisabeth zusammengekommen und konnten nun an Pfarrer Josef Thota für Hilfsprojekte in seinem Heimatland Indien übergeben werden.

Die Frauen der kfd St. Elisabeth hatten schon seit dem Herbst Vorbereitungen für einen Adventsbasar getroffen, der im Anschluss an einen Adventsnachmittag in der Elisabethkirche dann auch unter Beachtung der Regeln der Corona-Schutzverordnung veranstaltet werden konnte. Das Angebot war ansehnlich: Engel und Sterne für den Weihnachtsschmuck, handgestrickte Wintersocken und Kuscheldecken, attraktiv bestickte Tischwäsche, individuell gestaltete Taschen, Schürzen und Haushaltstextilien sowie kleine Dekoartikel fanden neue Besitzer. Auch selbst gemachte Marmeladen und Liköre waren schnell ausverkauft. Die kreativ gestalteten Glückwunschkarten und Briefkarten für die unterschiedlichsten Anlässe wurden zusätzlich unabhängig vom Adventsbasar bei allen Veranstaltungen der kfd angeboten und sind auch künftig noch in der Leseoase St. Marien an der Nordstraße erhältlich. So war jetzt, nach Abschluss der Aktion, die unerwartet hohe Summe von 1050 Euro in der Kasse.

Pfarrer Thota war zugleich gerührt, dankbar und hoch erfreut, dass er mit der Spende auch in diesem Jahr wieder in seiner Heimat bedürftige Menschen am Rand der Gesellschaft unterstützen kann durch Lebensmittel, Medikamente, Zuschüsse zum Bau einfacher Wohnhütten und Schulmaterial.