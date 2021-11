Erinnerung an den Mauerfall vor 32 Jahren

Der 9. November ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Datum. Unter anderem, weil am Abend des 9. November 1989 die Berliner Mauer ihren Schrecken verlor. An den Mauerfall erinnerte das Europäische Senioren-Netzwerk Ahlen mit einer Kranzniederlegung.

Auf immer größeres Interesse in der Bevölkerung von Ahlen stoßen die Aktionen des Europäischen Senioren-Netzwerks Ahlen („Esna“), wenn es um die deutsch-deutsche Geschichte geht. So trafen sich „Esna“-Mitglieder und Ahlener Bürger am Dienstagvormittag vor dem Mauerteil an der Dolberger Straße und gedachten des Mauerfalls vor 32 Jahren.

Dieter Massin rief kurz die Geschehnisse in Erinnerung, wies auf die Städtepartnerschaft Ahlens mit Teltow seit 1991 hin und sprach das Geschenk der Stadt Teltow – eben besagtes Mauerteil – an die Ahlen Bürger an. Mechthild Massin rezitierte anschließend ein Gedicht des Ahleners Jürgen Henke unter dem Titel „Grenzgang 2019“ aus seiner Gedichtsammlung. Große Beachtung fand erneut das Blumengesteck, das Gerd „Mocca“ Leifeld liebevoll gearbeitet hatte.