Erlebbare Demokratie und Föderalismus

16 Frauen mit türkischem Migrationshintergrund vom Trio (Treff- und Informationszentrum der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems) verbrachten jetzt drei Tage in Berlin, um das Thema Demokratie hautnah zu erleben. Im Rahmen der Exkursionsfahrt setzten sich die Frauen mit verschiedenen Bereichen auseinander. Hierdurch stärkten die Ahlenerinnen ihr eigenes demokratisches Bewusstsein. Sie haben das System des Föderalismus in Deutschland verstanden und somit die demokratische Funktion erkannt und schätzen gelernt. „Durch die Exkursion wurde das Interesse an der Politik und Wertschätzung der demokratischen Werte geweckt“, berichtet Kursleiterin Birsen Budumlu.

Gesellschaftlicher Diskurs

Geplant und begleitet wurde die Exkursion von Betül Yavas, die hauptamtlich als pädagogische Mitarbeiterin in der Migrationsberatung und in der Integrationsagentur tätig ist. „Die Frauen sollen befähigt werden, sich in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Dazu gehört zum einen die Auseinandersetzung mit den Werten der Demokratie und zum anderen mit den Auswirkungen antidemokratischer und rassistischer Ideologien“, erläutert Betül Yavas.

Das Highlight der Exkursion war der Besuch im Deutschen Bundestag und die Kuppelbesichtigung. Die Arbeiterwohlfahrt Ruhr-Lippe-Ems in Ahlen hatte Fördermittel beim Aktions- und Initiativfonds der Partnerschaft für Demokratie in Ahlen „Demokratie leben! Eine Idee von Glück“ für dieses Projekt beantragt.