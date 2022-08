Erlebbarmachung wird jetzt konkret

Eine Dauerausstellung und wechselnde Präsentationen sieht der Förderverein „Kulturgut Samson“ für zwei Nebenräume der alten Pferdedeckstation in Tönnishäuschen vor. Erste Planungen dazu laufen bereits.

Ein Teil der Heimatförderung, die Regierungspräsidentin Dorothee Feller zum Jahresende 2021 an den Förderverein „Kulturgut Samson“ übergeben hat, ist dafür bestimmt, der ehemaligen Pferdeckstation einen musealen Charakter zu verleihen. Erste Vorarbeiten dazu haben jetzt begonnen.

Gemeinsam mit einem Fachmann besichtigte der Vorstand zwei Nebenräume, in denen zum einen eine Dauerausstellung zur Geschichte des Gebäudeensembles Platz finden soll, zum anderen aber auch wechselnde Präsentationen ermöglicht werden sollen. Optik und Struktur der Tenne werden dabei nicht verändert. „Man soll auch in Zukunft die historische Nutzung erkennen können“, sagt Vorsitzender Willi Wienker. Im oberen Bereich, der nicht öffentlich zugänglich ist, wird ein Depot geplant, in dem unter anderem gestifteten Kunstwerke eingelagert werden. Wienker verweist hier auf die Kooperation mit dem „Ahlener Kulturkeller“.

Dachflächen werden neu eingedeckt

Parallel dazu hat der Verein die Neueindeckung der Dachflächen in den Blick genommen. Mehrere Angebote wurden dazu eingeholt. Die Vergabe des Auftrags soll nach der Mitgliederversammlung Mitte September erfolgen. „Wir hoffen, dass wir trotz der allgemeinen Preissteigerungen sowohl Haupt- als auch Nebengebäude mit neuen Dachpfannen ausstatten können“, sagt der zweite Vorsitzende Ludwig Brinkkötter.

Für Fragezeichen in den Gesichtern einiger Nachbarn haben jedoch andere Baustoffe gesorgt: Der Verein hat eine große Zahl Granit-Pflastersteine gestiftet bekommen, die auf der Festwiese des Gasthofs zwischengelagert werden müssen, bevor sie verlegt werden.