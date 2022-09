Erlebtes fließt in die Romane

Wie ist das, Sexszenen zu beschreiben, gerade wenn die Handelnden die eigenen Tanten sind? Davon konnte am Donnerstag die Schriftstellerin und Journalistin Anne Gesthuysen erzählen. Denn die Autorin vom Niederrhein nimmt sich gern lebende Personen zum Vorbild ihrer Romanfiguren. So auch besagte Tanten im Buch „Mädelsabend“. Doch am Donnerstag ging es um das neue Werk „Wir sind schließlich wer“. Die Vorstellung der Autorin übernahm VHS-Leiterin Nadine Köttendorf, war der Abend doch eine Veranstaltung der Frauenakademie der Volkshochschule Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst.

„Als meine sehr geschätzte Schwiegermutter starb, kam ich in Kontakt zu einer Pfarrerin, die mich stark inspirierte“, plauderte Anne Gesthuysen aus dem „Nähkästchen“. Tatsächlich scheinen sich viele Episoden in ihren Geschichten auf mehr oder weniger Erlebtes oder Gehörtes zurückführen zu lassen. Dabei versteht die Autorin es sehr gut, die lokalen Mentalitäten und Macken ihrer Handelnden einzufangen und gern etwas augenzwinkernd weiterzuerzählen. „Kennen Sie ein Fistanölken?“ fragte sie ihr Publikum. Denn das ist ein niederdeutscher Ausdruck für eine Verbindung. Oft zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen verschiedenen Stoffen.

Konfrontation mit einem der Dorfältesten

Wie im neuen Buch. Darin wird die junge und adelige Pastorin vertretungsweise in ein konservatives Dorf versetzt. Hier hat sie sich gegen die nicht übermäßig wohlgesonnene Haushälterin und gegen die Dorfhonoratioren durchzusetzen. Eingeschränkt durch eine leichte Diabetes kommt es zu einer Konfrontation mit einem der Dorfältesten, als die Pastorin ihn bewusst, auf den Rat der Haushälterin, einen Tag nach dessen 80. Geburtstag aufsucht. Was den alten Herrn mächtig in Rage bringt und die Pastorin leicht unterzuckern lässt. Hilfe leistet des Brummbären Gemahlin. Weise bietet sie der Theologin zunächst die legendären Kohlrouladen an. Doch die junge Frau wünscht sich nur ein Stückchen Zucker. Was sie dann auch bekommt, mit einem guten Klaren darüber – eben ein „Fistanölken“.

Anne Gesthuysen erzählte auch von ihrem Weg in den Journalismus und der Behandlung als Autorin. „Wenn ich von meiner sehr guten Lektorin meinen Entwurf zurückbekomme, ist immer ein langes Begleitschreiben mit Änderungsanregungen dabei“, so die Autorin. Zehn Seiten, in denen sie gelobt und „gestreichelt“ werd und dann 15, was alles zu bearbeiten sei. Auch mit den eingangs erwähnten Sexszenen ging es nicht anders. „Nach langem Suchen habe sie sie einfach aufgeschrieben – mit der Antwort der Lektorin, dass niemand es so genau wissen wolle.“