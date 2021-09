Erleichterte Schützen feiern wieder

Zwei Schützenfeste in Folge musste der Schützenverein Dolberg wegen der Coronapandemie ausfallen lassen. Am Samstagabend war es dann endlich soweit, dass die Schützen sich wieder trafen.

Unter dem Motto „BBB Bier – Bratwurst – Blasmusik“ hat der Verein ein Biwak auf Hof Brehe, der ehemaligen Brennerei Hase, veranstaltet und die Gelegenheit genutzt, 49 Jubilare der Jahre 2020 und 2021 zu ehren. Den Schützen war dabei die Erleichterung anzumerken, endlich wieder feiern zu können, wenn auch unter Coronaschutzbestimmungen. Sie dachten in diesem Kontext auch an die Hochwasseropfer im Westen Deutschlands, denen ein Feiern aufgrund der Zerstörungen vermutlich noch lange verwehrt sein wird, und stellten eine Spendenbox auf, in der über 1000 Euro für Wiederaufbauprojekte gesammelt wurden.

Das Biwak wurde durch das Förderprogramm „Neustart Miteinander“ des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung gefördert. Das Blasorchester Dolberg sowie der Spielmannszug „Gut Klang“ aus Lippborg spielten musikalisch auf. Der Vorsitzende Hans Droste freute sich vor allem darüber, dass eine Abordnung des 5. Panzerbataillons 203 aus der Westfalenkaserne, der Patenkompanie, am Biwak teilnahm. „Ich habe mir viele Worte aufgeschrieben, aber mir fehlen eigentlich die Worte“, erklärte Hans Droste in seiner Ansprache. Zuvor waren die Schützen angetreten. Dabei zeigte sich dann doch, dass durch die lange Auszeit die Übung eingebüßt hatte.

Die meisten kamen in grün

Der überwiegende Teil der Schützen kam in grün. Besonders begrüßt wurden neben den Silberjubelkönigen Martin Vieth (2021) und Anton Vertgewal (2020) das Königspaar Benedikt Markenbeck und Stephanie Kämper, das inzwischen schon zwei Jahre amtiert.

„Das ist eine große Liste, die wir heute ehren dürfen“, schritt der Vorsitzende zu den Jubilarehrungen, aus denen besonders Theo Bernsmann, Aloys Holtmann, Heinz Kellermann, Franz Krämer, Theo Lehmkühler, Josef Ruhmann und Gerhard Sudhues mit 70-jähriger Vereinszugehörigkeit hervorstachen. Das seien die Schützenbrüder, die nach dem Krieg den Verein wieder aufgebaut haben, lobte Hans Droste. Ein Dank ging an Christel Brehe, die den Schützen ihren Hof ohne großes Zögern zum Feiern bereitgestellt hat.