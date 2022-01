Erneute Alarmierung zum Kaminbrand

Funken sprühten am Dienstagabend aus dem Kamin eines Wohnhauses an der Stiege in Vorhelm. Die Feuerwehr hatte es mit einem Kaminbrand zu tun.

Erst vor wenigen Tagen beschäftigte ein Kaminbrand die Feuerwehr in Dolberg. Am Dienstagabend war der Ortsteil Vorhelm Schauplatz einer ähnlichen Alarmierung. Gegen 21.30 Uhr wurden die Kameraden zu einem Wohnhaus an der Stiege gerufen, wo Funken aus einem Kamin sprühten. Durch die Hitzeentwicklung waren Teile der Verkleidung abgeplatzt, so dass die Wehrleute Sorge hatten, das Feuer würde aufs Dach übergreifen. Das konnte durch schnelles Eingreifen jedoch verhindert, der Schaden in Grenzen gehalten werden. Verletzt wurde niemand.

