Erneuter Besuch in der magischen Backstube

Am 11. September wird musikalisch gebacken: Dann gibt es eine tolle Geschichte rund um Mutmuffins, Dummkekse und Glückstorte.

Nun endlich, beim dritten Anlauf, klappt es. Die „Himmelsstürmer“ starten durch, und nach fast drei Jahren Pause gibt es wieder eine große Musicalaufführung in der Stadthalle, heißt es in einer Mitteilung der Schule für Musik im Kreis Warendorf.

125 Kinder und Jugendliche aus Ahlen und Sendenhorst werden das Publikum singend, tanzend und spielend in die magische Backstube entführen.

Milli und Farina Zuckerschnee

Die spannende Geschichte rund um die Bäckerinnen Milli und Farina Zuckerschnee und ihre magischen Backfähigkeiten, die böse und kriminelle Frau Dr. Dr. Faust und ihre Helferinnen sowie auch noch eine sich ständig streitende Schulklasse voller zickiger Mädchen ist am 11. September (Sonntag) um 16 Uhr in der Stadthalle zu sehen.

Was passiert, wenn man traurigen Schulkindern Mutmuffins zu essen gibt? Oder Dummkekse mit dem falschen Rezept backt? Wirken die dann, oder doch nicht? Besser man isst ein Stück Glückstorte, dann ist man doch auf der sicheren Seite, oder? Und viele, viele kleine Bäcker sowie allerhand anderes magisches Gebäck haben natürlich auch noch ihre eigene Meinung dazu.

Stück aus dem Hause Schumacher

Das Kinder- und Jugendmusical „Die magische Bäckerei“ ist das sechste Stück des musikalischen Ehepaares Uta und Martin Schumacher. Idee, Texte, Ausstattung und auch die Einstudierung liegen in den Händen von Uta Rathmer-Schumacher. Als Lehrerin an der Schule für Musik ist sie Leiterin der ausführenden Kinder- und Jugendchöre Ahlen sowie des Chores der Kardinal-von Galen-Grundschule in Sendenhorst. Die Ohrwurmlieder des Musicals komponiert und arrangiert Kirchenmusiker und Gymnasiallehrer Martin Schumacher.

Eintrittskarten für die Aufführung am 11. September um 16 Uhr in der Stadthalle gibt es zum Preis von zehn Euro für Erwachsene und sieben Euro (Kinder mit Sitzplatz) beim Weinhaus Schulz und beim Porzellangeschäft Ostermann.

Die Schulaufführung am darauffolgenden Montag ist ausverkauft.