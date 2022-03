Erneutes Zertifikat für die Stroke Unit

Die Stroke Unit des St.-Franziskus-Hospitals hatte die Überprüfung seiner Qualitätsstandards bereits im Herbst des vergangenen Jahres absolviert und wurde erfolgreich rezertifiziert. Damit attestieren die Deutsche Schlaganfallgesellschaft, die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und die Zertifizierungsgesellschaft erneut, dass die Ahlener Stroke Unit mit vier Betten alle geforderten Qualitätsstandards erfüllt.

„Die Verleihung des Qualitätssiegels würdigt unser hohes Versorgungsniveau. Eine Rezertifizierung zu erlangen, ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Hierin zeigt sich unser professionelles interdisziplinäres Team“, freut sich Chefarzt der Neurologie, Dr. Mohammed Jaber laut Pressemitteilung. Nur ein nachweislich gut funktionierendes Stroke-Team dürfe zertifiziert werden. Hierzu gehöre speziell ausgebildetes Pflege-, Physiotherapie-, Ergotherapie-, Logopädie- und Ärztepersonal.

Zeit ist der entscheidende Faktor

Ein Schlaganfall sei immer ein Notfall und Zeit dabei ein wichtiger Faktor. Je schneller Patienten versorgt werden, desto weniger Folgeschäden tragen sie davon. „Unsere Qualität möchten wir stetig weiterentwickeln, um Patienten mit modernster Medizin zu behandeln“, so so Dr. Mohammed Jaber weiter: „Hier konnte bereits ein gut funktionierender Algorithmus in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Neurochirurgie unter Leitung von Chefarzt PD Dr. Christian Ewelt und der Neuroradiologie unter Leitung von Dr. Michael Oelerich aus der St.-Barbara-Klinik Hamm-Heessen etabliert werden.“ Ein weiterer Ausbau der hiesigen Angebote werde auf diesem Wege angekündigt: Das Neurologie-Team werde sich zukünftig auch Patienten mit Bewegungsstörungen – Stichwort Parkinson – widmen.

Beratung von Wirbelsäulenpatienten

Dr. Mohammed Jaber gehört seit neuestem in seiner Funktion als Regionalchefarzt der „Kommission für konservative Wirbelsäulentherapie der DWG“ (Deutsche Wirbelsäulengesellschaft) an, die im Wirbelsäulenzentrum NRW in der St.- Barbara-Klinik angesiedelt ist. Diese Kommission dient der Beratung von Wirbelsäulenpatienten und bietet so eine bestmögliche Behandlung auf höchstem Niveau.

Zwischen 500 bis 600 Schlaganfall-Patienten werden jährlich in der Stroke-Unit der Neurologie des St.-Franziskus-Hospitals behandelt. Damit wird auch die für eine Zertifizierung erforderliche Mindestmenge als Qualitätsvoraussetzung mehr als erfüllt. Die Stroke Unit ist die einzige re-zertifizierte Stroke Unit im gesamten Kreis und bietet damit eine kontinuierliche hohe Versorgungsqualität für Schlaganfallpatienten an. Mindestens vier Bettenplätze mit Überwachungsmonitoren mit 24-Stunden-Bereitschaft eines interdisziplinären Teams aus speziell geschulter Ärzteschaft, Pflegepersonal und Therapeuten sowie sämtliche Möglichkeiten der Differenzialdiagnostik und -therapie müssen durchgehend vorhanden sein.

Rezertifizierung stärkt das Team

Die Rezertifizierung stärke das Team darin, die Abläufe interdisziplinär kontinuierlich zu optimieren und auszubauen. Die leitende Oberärztin der Neurologie, Selma Belgriri, dazu: „Wir gehören auch dem Neurovaskulären Netzwerk Westfalen+ der Uniklinik Münster an. Zusammen mit weiteren Netzwerkpartnern ist dies eine überregional organisierte Versorgungsstruktur, in der alle Patienten mit Schlaganfällen aber auch anderen, selteneren Gefäßerkrankungen des Gehirns interdisziplinär auf hohem Niveau unter besonderer Berücksichtigung innovativer Therapiekonzepte versorgt werden können.“ Alle beteiligten Kliniken des Neurovaskulären Netzwerks Westfalen+ stünden in einem kontinuierlichen Austausch miteinander. Auch dieses Netzwerk wurde im Januar für die Einhaltung von Qualitätsstandards frisch zertifiziert.