Ernüchternde Euphoriebremse

Es hätte so schön sein können. Ein lauer Frühsommerabend lud geradezu dazu ein, das erste EM-Spiel der Deutschen zu Hause, im Garten oder in der Außengastronomie zu genießen.

Der Franzose Lucas Hernandez bringt eine scharfe Hereingabe in den deutschen Strafraum, Mats Hummels versucht zu klären und wenige Augenblicke später schlägt der Ball im Tor von Manuel Neuer ein. Zeitgleich wird es am Dienstagabend in Ahlens „guter Stube“ für einen Moment mucksmäuschenstill. Das Eigentor der DFB-Elf in der 20. Minute ist eine Euphoriebremse und stellt die Weichen dafür, dass der amtierende Weltmeister Frankreich Jogis Jungs als Weltmeister von 2014 letztlich knapp schlägt.