Erst 50 Schuhkartons gepackt

Dass es in den ersten Herbstwochen schleppend läuft, hat Tradition. Für viele ist Weihnachten so kurz nach den Sommerferien noch gefühlt weit weg. Dass zehn Tage vor Abgabeschluss aber erst 50 Päckchen gefüllt sind, ist neu – und lässt die Eheleute Gottschling nach Erklärungen suchen, die sie nicht finden. Zum 20. Mal organisieren sie die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der internationalen Hilfsorganisation „Geschenke der Hoffnung“ in Ahlen – und hätten sich zu ihrem runden Geburtstag eine starke Resonanz gewünscht. Doch die 50 liegt zur Stunde schwer, zumal es selbst im ersten Coronajahr fast 500 waren.

„Das Interesse ist da. Viele leere Kartons sind in den vergangenen Wochen rausgegangen. Sie müssen nur so langsam wieder zurückkommen“, sieht es Volker Gottschling an der Zeit, zu erinnern. Die Aktion läuft noch bis zum 15. November. Annahmestellen sind weiterhin die Stoff-Zentrale im Pressehaus an der Ostenmauer, das Delta-Studio an der Parkstraße, die Kita Roncalli an der Lessingstraße, das Fotostudio Gottschling an der Gerichtstraße und das Weihnachtshaus der Eheleute Gottschling an der Piusstraße 44 (Info-Telefon 7 75 69 36). Hier sind nicht nur komplett gepackte Kartons willkommen, sondern auch Einzelspenden von der Zahnbürste bis zum Malbuch. Kirsten Gottschling empfiehlt einen Blick auf den Flyer, der in den Annahmestellen ausliege. Einige Spender hätten diesmal Care-Pakete gepackt mit Kaffee, Tee und Lebensmitteln, was lieb gemeint sei. Adressaten seien aber Kinder in internationalen Krisengebieten, die beschenkt würden.