„Erst das ist für uns richtig Weihnachten“

Das Friedenslicht aus Bethlehem hat Ahlen erreicht, um zigfach entzündet in die Häuser zu kommen. Bei Ursula und Friedhelm Redemeyer stimmt es bereits auf Weihnachten ein. Dafür fahren sie eigens zum Pumpenhaus in der Langst.

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Ahlen angekommen. Im Pumpenhaus in der Langst entzünden sich am Mittwochnachmittag weitere Kerzen.

Kerzenschein sei nicht gleich Kerzenschein. „Für uns ist das hier etwas ganz Besonderes“, sagt Friedhelm Redemeyer und verabschiedet sich am späten Mittwochnachmittag mit drei brennenden Kerzen aus dem Pumpenhaus in der Langst. Der letzte Weg bis in den Süden Ahlens ist ein vergleichsweise kurzer. Für das Licht begann die Reise in Bethlehem.

Friedhelm Redemeyer strahlt: „Für uns ist es etwas ganz Besonderes.“ Foto: Ulrich Gösmann

Alle Jahre wieder sind es Pfadfinder aus Ahlen, die – wie an diesem dritten Adventssonntag – den Dom zu Münster ansteuern, um die symbolträchtige Flamme in die Stadt zu holen. An diesem Mittwoch soll sie weitere Kerzen im Pumpenhaus entzünden. „Die, die nicht in die Gottesdienste gehen, können es jetzt hier bei uns abholen“, erklärt Katharina Helfenbein, Vorsitzende des Fördervereins. Und auch die, die nicht länger darauf warten wollten, fühlten sich angesprochen. So, wie Ursula und Friedhelm Redemeyer. Die beiden Senioren sind unter den Jungpfadfindern treue Gäste. Seit 16 oder 17 Jahren kämen sie schon, schätzen sie. Die letzten beiden Coronajahre ausgeschlossen. „Wir finden das schön“, sagt Ursula Redemeyer frei heraus. Ehemann Friedhelm berichtet von drei Lichtern, die nun nach dem Waffelessen mit nach Hause genommen würden. Die große Laterne komme in den Gemeinschaftsflur und erfreue dann auch die anderen Bewohner des Mietshauses. Die beiden kleinen Kerzen, die sie im Pumpenhaus erwerben, finden ihre Stammplätze auf dem Wohnzimmertisch. Dort soll die Flamme selbstredend auch an Heiligabend leuchten – bis zum Fest der Heiligen Drei Könige.

Friedenslicht kommt in die Kirchen

Warum es das Friedenslicht aus Bethlehem sein muss? Klare Antwort von Friedhelm Redemeyer: „Erst das ist für uns richtig Weihnachten.“ Bisher hätten es noch alle Kerzen brennend ins Haus geschafft. Fast alle. Eine habe der Wind vor Jahren ausgeweht. Zum Glück hätten ja noch die beiden anderen gebrannt.

Der Kälte trotzend werden Gäste im Pumpenhaus am Nachmittag mit heißem Kakao und frischen Waffeln empfangen. Am Abend ist das Waldhaus auch Station für das 14. Kläppchen des Lebendigen Adventskalenders.

Am Samstag (17. Dezember) kommt das Friedenslicht auch in die „City Kirche“ von St. Marien, am Sonntag in den Familiengottesdienst in St. Elisabeth, um von dort – zigfach neu entzündet – mit nach Hause genommen zu werden.