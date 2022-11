Erste Aufbauaktion gelungen

Knapp 20 Mann vom Bergbautraditionsverein der ehemaligen Zeche Westfalen standen parat, als es hieß, das große neue Zelt zur Probe aufzubauen. Wie sich herausstellte wurden auch einige Hände gebraucht um den sechsmal zwölf Meter großen Bau zusammenzustecken, zu verschrauben und vor allem samt der aufgezogenen Plane „auf die Beine“ zu stellen. Um eine Vorstellung zu kriegen, wurde zum Schluss noch probehalber eine der Seitenwände verbaut – diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht komplett, sondern in einzelnen Segmenten angebracht werden können, was den Aufbau flexibler gestaltet.

Eigentum statt Miete

Wie kam es aber zu der Anschaffung neuer „Stadtteilzelte“? In der Vergangenheit mussten für Veranstaltungen immer wieder Zelte nach Bedarf angemietet werden, schreibt Hermann Huerkamp, Geschäftsführer des Stadtteilbüros. Zumal es in den Räumen des Bergbautraditionsvereins nicht nur vereinsinterne Veranstaltungen gibt. So kam unweigerlich die Frage auf, wieso man sich nicht ein eigenes Zelt anschafft. Stellte sich noch die Frage der Finanzierung – rund 3000 Euro können nicht mal eben von einem Verein gestemmt werden. Kurzerhand wurde eine Anfrage an das Stadtteilbüro und somit eine Förderung aus dem Stadtteiletat beantragt und letztendlich bewilligt. Diesen Bewilligungsbescheid und auch die Mitteilung, dass der Betrag an den Verein angewiesen wurde, brachte Hermann Huerkamp zur Aufbauaktion mit.

Für viele Träger sinnvoll

„Künftig können die Zelte auch für andere Veranstaltungen im Stadtteil ausgeliehen werden, eine für viele Träger sinnvolle Sache, die nur mit starkem bürgerschaftlichen Engagement beim Aufbau funktioniert,“ dankte Hermann Huerkamp den Mitgliedern des Bergbautraditionsvereins für die ehrenamtliche Bereitschaft dazu. Alle Beteiligten zeigten sich zufrieden mit dem Ablauf und schnell war das große Zelt auch schon wieder abgebaut und in eine eigens dafür bebaute stabile Transportkiste verstaut – auf dass es viele Feste und Veranstaltungen rund um die Zeche erleben und gute Dienste leisten wird.