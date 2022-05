Erster Asphalt für die B 58

Die Maschinen rollen auf Ahlener Gebiet in Richtung Drensteinfurt. In zwei Wochen könnte im ersten von sieben Bauabschnitten die neue Tragschicht liegen.

Kaum ist die alte Fahrbahndecke runter, ist die neue Tragschicht drauf. Zumindest auf den ersten Metern der Straßengroßbaustelle B 58 im Abschnitt zwischen den Abzweigen Gärtnerei Schulze Eckel und Hofladen Schulze Rötering.

Zwei Wochen setzt der Landesbetrieb Straßen NRW für die Asphaltierung des 1,2 Kilometer langen Teilstücks an. Sowohl an der Verkehrsführung als auch am Anliegerverkehr werde sich zunächst nichts ändern, betont Sprecherin Sandra Beermann. Nach Einbau der Tragschicht erfolge der Einbau der Binderschicht und anschließend der Deckschicht. Mit der asphaltierten Fläche bestehe dann genug Platz, um die Einbahnstraßenführung in Richtung Fahrbahnrand zu verlegen. Das schaffe die benötigte Breite, um die Fahrbahn komplett zu erneuern.

Dass auch an diesem Mittwoch wieder Radausflügler über die Schotterstrecke rollen, daraus leitet Sandra Beermann bei allem Unverständnis die Notwendigkeit eines separaten Radwegs ab, der jetzt kommen wird.