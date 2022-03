Erwartungsfrohe Planungen für das Fest des Jahres

Mit großer Hoffnung blicken die Mitglieder des Schützenvereins Vorhelm auf das Schützenfest, das aus pandemischen Gründen zweimal ausfallen musste. Die Planung der Festtage stand im Mittelpunkt des Frühjahrstreffens am Freitag im Hotel Witte.

„Wer sich auf Friedrich Eilert gefreut hat, den muss ich enttäuschen“, übernahm dieses Mal der stellvertretende Vorsitzende Holger Hasselmann die Versammlungsleitung, der Vorsitzende war erkrankt. Besonders begrüßte Hasselmann das nun schon länger amtierende Königspaar Steffen Avermiddig und Leonie Lakenbrink.

Nur eine Wahl

Die einzige Wahl des Abends bestand in der Nachfolge von Vorstandskoordinator Thomas Avermiddig, der es nach 13 Jahren im Amt nun ruhiger angehen lässt. „Thomas reißt in der Vorstandsarbeit eine große Lücke“, bedauerte Holger Hasselmann. Mit Lisa Stücke wurde umgehend eine Nachfolgerin gefunden. Sie ist bis jetzt die zweite Frau im Vorstand.

Hauptthema war der grobe Zeitrahmen des Schützenfestes, dessen Organisation wegen möglicher Beschränkungen eine Herausforderung ist. Es wird einige Abweichungen vom traditionellen Ablauf geben, kündigte Holger Hasselmann an. Am 25. Mai findet das Einschießen der Schießwarte statt, bevor das Fest am 26. Mai mit dem Wecken und Abholen des amtierenden Königspaares beginnt. Das Frühstück der Kompanien findet erstmals in der Nicolaikirche statt. An den Festgottesdienst in der Pankratiuskirche schließen sich Antreten, Kranzniederlegung, Festumzug, Kompanieschießen, Kinderbelustigung sowie das Jungvogel an. Um 16.30 Uhr beginnt das Königsschießen. Der Christi Himmelfahrtstag endet mit einem Tanzabend.

Antreten am Feuerwehr-Gerätehaus

Der Freitag steht wie gewohnt im Zeichen der Familien und Kinder, zum Tagesabschluss folgt der Kameradschaftsabend. Das Frühstück am Morgen übernimmt der Ballermannclub. Das Antreten aller Mitglieder am Samstagnachmittag findet erstmals am Feuerwehr-Gerätehaus statt, es folgen der Festumzug und der Festball.

Der stellvertretende Schriftführer Ludger Fleuter lud schon jetzt zu den Platzarbeiten im Nachtkamp ein, erste Termine sind der 23. April und der 7. Mai. Die Fähnchen sollen am 29. April aufgehängt werden.

Die Versammlung sprach sich dafür aus, den mit der Pandemie ins Stocken geratenen Aufbau einer Kinderkompanie wieder aufzunehmen. Martin Drees zieht sich aus seiner langjährigen Aufgabe des Vogelbaus zurück, Sascha Brinkmann wird sein Nachfolger. Die Ehrung langjähriger Mitglieder mit Orden wird angepasst, es werden zukünftig die Jubilare mit 25 und 40 Jahren geehrt, die folgenden Ehrungen finden dann in Zehnjahresschritten statt. Der Vorstand verwies auf die Änderung der Domain des Vereins im Internet. Der Verein ist nun unter www.asv.vorhelm.com erreichbar.