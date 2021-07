Es bleibt unfassbar viel zu tun

Ludger Schulze Horsel und Johann Zübro halfen mehrere Tage beim Aufräumen in Ahrbrück bei Koblenz. Was die beiden Männer dort sahen, machte sie sprachlos.

Ludger Schulze Horsel und Johann Zübro in Ahrbrück

Ein Bild, das Ludger Schulze Horsel so schnell nicht vergessen wird. Er war 2001 selbst vom Werse-Hochwasser betroffen.

„Wir sind fertig, die Arbeit da noch lange, lange nicht“, fasst Ludger Schulze Horsel seine Eindrücke aus dem Überschwemmungsgebiet an der Ahr zusammen. Gemeinsam mit Freund Johann Zübro hatte sich der Ahlener Landwirt vergangene Woche auf den Weg gemacht, um zu helfen.

„Wir wussten, dass es viele Hilfskräfte gibt, aber nur wenig Räumgerät“, ergänzt Landmaschinenmechaniker Zübro. Also habe man noch einen Radlader vom Chef der BNH-Landtechnik besorgt. „Einen Teleskoplader habe ich selbst“, erklärt Ludger Schulze Horsel. Ein Anruf bei seinem Nachbarn Willi Haver genügte, und es es habe ein Lkw samt Tieflader bereitgestanden. Dann ging es einige hundert Kilometer in den Südwesten. Es kostete etliche Anrufe und Geduld, bis die Ahlener wussten, wo sie hinsollten. „Wir fanden, eine Art Leitstelle für Hilfskräfte wäre sinnvoll“, überlegt Ludger Schulze Horsel.

Verwüstungen kaum in Worte zu fassen

Vor Ort, in Ahrbrück bei Koblenz, stockte den Männern der Atem. „Häuser waren fast bis an die Decke des zweiten Obergeschosses geflutet“, schildert Johann Zübro.

„Die Verwüstungen sind einfach kaum in Worte zu fassen. Der Schutt, ein Gemisch aus Sperrmüll, Schlamm, Fahrzeugen und mehr türmt sich meterhoch in den Straßen“, berichtet Ludger Schulze Horsel. Das war dann auch das Arbeitsprogramm: mit dem kleinen Radlader den Schutt aus den Straßen aufnehmen zum größeren Lader bringen und von da auf die Lkw. Tag aus Tag ein, Stunde um Stunde – und dennoch sei es nicht weniger geworden.

Im Radlader beim Saubermachen: Johann Zübro und Ludger Schulze Horsel Foto: Peter Schniederjürgen

„Für uns war es gar keine Frage, helfen zu wollen“, erinnert sich Ludger Schulze Horsel an die Nachrichten aus dem Katastrophengebiet. Denn schließlich sei seine Familie 2001 auch vom Hochwasser der Werse betroffen gewesen. „Das war für uns ein Hochwässerchen, wenn ich das mit dem Gebiet an der Ahr vergleiche“, so Schulze Horsel.

Schwierig seien die Aufräumarbeiten besonders durch die Menschen geworden. Oft liefen sie gänzlich ohne Risikobewusstsein um die schweren Maschinen. „Da hätten wir einen 360-Grad-Blick gebrauchen können“, zwinkert Johann Zübro. Nie unter zehn Stunden täglich wurde geräumt. In den Straßen, auf vollgestellten Parkplätzen und sogar auf der Müllkippe. „Das war für unsere Reifen ein Albtraum, denn was wir uns an Nägeln, Schrauben und anderem Eisenkram reingefahren haben, ist nicht zu glauben“, zeigt der Landmaschinenspezialist. Auch die Versorgung sei nicht ganz einfach gewesen: „Wir wollten keinen Platz wegnehmen und haben darum in Lkw geschlafen.“

Unterstützung aus dem Kollegenkreis

Die kurzen Pausen bescherten unvergessliche Eindrücke. „Das glaubt man irgendwie gar nicht, wenn da ganze Wohnwagen in den Bäumen hängen“, berichtet Ludger Schulze Horsel.

Im Laufe der Woche bekamen die Ahlener dann Unterstützung aus dem Kollegenkreis. „Norbert Knipping, Anika Frenz und Christian Leyer stießen zu uns und halfen mit“, bedankt sich Ludger Schulze Horsel.

Dann lief die Zeit für die Ahlener ab. Schließlich ist zu Hause ein ganzer Hof zu bewirtschaften. „Ohne meine Familie hätte ich gar nichts machen können“, freut sich der Landwirt über die Unterstützung zuhause.

Doch es bleibe ein schaler Geschmack. „Es ist noch so unfassbar viel zu tun“, resümiert das Duo. Schlimm sei vor allem, dass sie nach einer Woche harter Arbeit eigentlich nicht gesehen hätten, dass sich etwas geändert hat. „Das wird noch lange dauern“, ist ihre nicht gerade optimistische Prognose.