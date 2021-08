„Es erfüllt mich mit unfassbarer Freude“

„Einfach grandios.“ Mit diesen Worten beschrieb Dr. med. Mohammed Jaber die neue Aufgabe, die ihm die St.-Franziskus-Stiftung mit der Leitung als Regionalchefarzt für Neurologie und Neurochirurgie übertragen hat.

Zuvor hatte Anja Rapos als Verwaltungschefin in Ahlen die zahlreichen Gäste in der Caféteria des St.-Franziskus-Hospitals begrüßt. Mit der Berufung von Dr. Jaber als Regionalchefarzt komme man bei der regionalen Vernetzung und Versorgung in der Neurologie und Neurochirurgie ein entscheidendes Stück voran. Jader übernimmt die übergeordnete Leitung der Kliniken in Ahlen, Hamm- Heessen und Beckum, die alle zum Verbund der Franziskus-Stiftung gehören.

Regionale Zusammenarbeit

Mit der regionalen Zusammenarbeit werde die medizinische und pflegerische Kompetenz verbessert, sagte Dr. Daisey Hünefeld. Das Mitglied des Vorstands der Franziskus-Stiftung maß der regionalen Vernetzung auch bei der Zusammenarbeit mit dem St.-Josephs-Hospital in Warendorf, das als einziges Krankenhaus im Kreisgebiet über eine Stroke Unit verfügt, weiteres Entwicklungspotenzial zu. Auch die Telemedizin eröffne neue Möglichkeiten der regionalen Zusammenarbeit. Neben der Medizin komme der Pflege eine besondere Aufgabe zu. Sie spiele beim Genesungsprozess eine bedeutende Rolle.

Abitur auf dem zweiten Bildungsweg

Anschließend skizzierte Hünefeld einige berufliche Stationen des 45-jährigen Chefarztes. 2017 habe er seinen Facharzt im Fach Neurologie, ein Jahr später in Neurochirurgie gemacht. „Man braucht eine gewisse Haltung“, fuhr Hünefeld fort und spielte damit auf das christliche Menschenbild an, dass bei der Franziskus-Stiftung gepflegt werde. Daneben sei Kommunikationskompetenz vonnöten, meinte das Vorstandsmitglied weiter. Darüber hinaus wünschte sie Jaber auch den nötigen Mut, sich der neue Herausforderung zu stellen.

Als er seine Dankesworte an die Festgesellschaft richtete, legte er das vorbereitetes Redemanuskript zur Seite und erzählte, dass sein Großvater Ende der 1950er Jahre nach Deutschland gekommen sei, um hier zu arbeiten. Die Absicht, in seine Heimat zurückzukehren, habe der Großvater irgendwann aufgegeben. Ihm selbst sei die Berufung als Arzt nicht in die Wiege gelegt worden, sondern er habe als Mi­grantenkind sein Abitur erst über den zweiten Bildungsweg erworben. „Es erfüllt mich mit unfassbarer Freude, hier zu sein“, sagte Jaber. Einen besonderen Dank richtete er an den Verwaltungsleiter der Barbara­klinik, Thorsten Keuschen, der ihn in den vergangenen Monaten auf die neue Aufgabe vorbereitet habe.