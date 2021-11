Es geht um den Schutz der Kinder

Schon viele Tage vor dem explosionsartigen Ansteigen der Corona-Infektionen hat die Ponystation entschieden, den Ponystation-Kinder-Karneval („PoKiKa“) auch 2022 ausfallen zu lassen. Der Vorsitzende Thorsten Pälmke betonte, dass es besonders um den Schutz der Kinder mit Behinderung gehe. Man müsse befürchten, dass Abstände nicht eingehalten werden könnten. Die integrative Karnevalsveranstaltung war für den 23. Februar vorgesehen.

Stadthalle war schon gebucht

Die Stadthalle war bereits gebucht. „Geschäftsführer Andreas Bockholt ist uns sehr großzügig entgegengekommen“, berichtete PoKiKa-Sitzungspräsidentin Anni Pietrzik im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auch die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Ponystation „Toni Hämmerle“ mit einem prominenten Gast, die im November vergangenen Jahres stattfinden sollte, wurde abgesagt. „Wenn alles gut läuft, holen wird das beim Sommerfest am 4. September 2022 nach“, so Anni Pietrzik, die sich größte Sorgen wegen Corona macht.

Kontrolle nicht zu garantieren

Die nötigen Kontrollen hätte man schon personell nicht garantieren können. „Wir wollen, dass Kinder mit und ohne Behinderung unbeschwert zusammen Karneval feiern können“, so die Sitzungspräsidentin. Die Vorsicht gelte aber auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ahlener Karnevalsgesellschaften, die dankenswerter Weise immer für ein tolles Programm sorgen würden. „Ich möchte aber auch die KG „Nett un Oerndlik“ erwähnen, die uns die Dekoration zur Verfügung stellen wollte“, so Anni Pietrzik, die sich mit ihrem Ehemann Rolf in dieser Session sehr zurückhalten will.