„Es ist und bleibt spannend“

Dass Michael Morch Nachfolger von Bernd Döding werden wird, war im März diesen Jahres entschieden worden. Der 41-jährige zweifache Familienvater Michael Morch ist in Essen geboren und in Bochum aufgewachsen. Beruflich und privat verschlug es den Diplom-Betriebswirt nach Ostwestfalen. Bei Rethmann Remondis leitete er den Fuhrpark, bevor er zum renommierten Fraunhofer Institut für Material-Fluss und Logistik wechselte. Dort begleitete er in ganz Europa verschiedene Logistikprojekte. Beim IT-Anbieter Prologa führt Michael Morch seit 2019 die Strategieberatung für die Ver- und Entsorgungswirtschaft. Diverse Dozententätigkeiten erlauben es ihm, Praxis und aktuelle Lehre zu verbinden. So ist er unter anderem an der Dortmunder FOM-Fachhochschule für Ökonomie und Management Dozent für Kreislaufwirtschaft.