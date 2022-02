Es soll Konfetti in die Herzen regnen

In wenigen Wochen wäre es soweit gewesen: drei „tolle Tage“ im Karneval. „Gerne wäre ich gemeinsam mit meiner Prinzenkapelle und allen Vereinen durch die Säle und Straßen gezogen“, sagt Stadtprinz Philip I. (Rings). „Leider geht es auch in diesem Jahr nicht so, wie wir es aus der Vergangenheit kennen und lieben. Corona hat uns noch immer im Griff.“

Bewusst haben Rings und sein Team das Motto „Mach dein Ding“ gewählt, um jedem die Chance zu geben, das zu zu zeigen, was er mit Karneval verbindet. Und dieses Ziel verfolge er noch immer, so der Stadtprinz. „Gern möchten wir zu einer großen Outdoor-Tour starten und an Weiberfastnacht, dem Tag danach sowie Rosenmontag mehrere Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen oder Privatleute besuchen“, verrät Philip I. „Ein bisschen Karnevalsstimmung soll es eben doch geben – in Innenhöfen, Gärten oder auf der Straße. Wer mag, kann uns buchen und wir kommen vorbei, lassen Konfetti in die Herzen regnen.“

Der Prinzentross kann bis 18. Februar (Freitag) für die Tage 24., 25. und 28. Februar gebucht werden. Interessierte können sich unter Telefon 01 71 / 5 12 10 69 oder per E-Mail an alexander.wilk76@gmail.com melden. „Gern besprechen wir dann die Details und nehmen die Termine in die Tourplanung auf“, verspricht die Tollität. „Mit dreifachem Ahlensia Helau!“