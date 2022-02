Es trauen sich wieder mehr Paare

Sechs Paare werden der Leiter des Ahlener Standesamts, Ralf Feldmann, und seine Kollegin Mathilde Westhues am 22. Februar trauen. Solche Schnapszahl-Hochzeitstermine sind beliebt, weil man sie nicht so leicht vergessen kann. Am 9.9.1999 wurden in Ahlen sogar 21 Ehen geschlossen.

Streit kommt in den besten Ehen vor. „Gerne“, wenn einer der Partner mal wieder nicht an den Hochzeitstag gedacht hat. Viele Brautpaare wählen darum bewusst für die standesamtliche Trauung einprägsame Schnapszahl-Daten, die man nicht so leicht vergisst. Jetzt im Fe­bruar bieten sich dafür gleich zwei Termine an: der 2.2.22 und der 22.2.22. Wie ist in Ahlen die Nachfrage? Unsere Zeitung sprach mit dem Leiter des Standesamts, Ralf Feldmann.