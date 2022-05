Es wird 5,6 Millionen teurer

Krieg in der Ukraine, galoppierende Energie- und Baustoffpreise, Rekord-Inflation – von all dem bleibt auch das Projekt „Bürgercampus“ nicht verschont. Die Verwaltung legte am Montag aktuelle Berechnungen vor, wonach allein die Baukosten für das Stadthaus um 5,6 Millionen Euro steigen.

Trotz Verteuerung: Die Verwaltung will am Neubau des Stadthauses auf dem heutigen Rathausparkplatz festhalten.

AhlenSeit Ende April liegen sie der Verwaltung vor. Mit ei­nem Monat Verspätung hatten das Architekturbüro Gerber und die beteiligten Fachplaner ihre konkretisierten Kostenberechnungen für das neue Stadthaus abgeliefert. Doch in der Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am 3. Mai wollte Stadtbaurat Thomas Köpp die Zahlen noch nicht offenlegen, mit der Begründung, sie zunächst unter Beteiligung des Projektsteuerers „verifizieren“ und einer „umfassenden Kostenstrukturanalyse“ unterziehen zu müssen. Dieser Prozess, den Köpp gestern bei einem Pressegespräch mit Begriffen wie „Transformation“ und „Plausibilisierung“ beschrieb, ist nunmehr abgeschlossen.

„ »Je länger wir warten, desto teurer wird es.« “ Bürgermeister Dr. Alexander Berger

Gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger und dem Leiter des städtischen Gebäudemanagements, Florian Schme­ing, ließ der Technische Beigeordnete die Katze aus dem Sack: Die reinen Baukosten für das geplante Verwaltungsgebäude, das auf dem heutigen Rathausparkplatz entstehen soll, steigen um fast 5,6 Millionen auf 42,4 Millionen Euro – ohne Außenanlagen, deren Erstellung (einschließlich Bürgerforum) sich zusätzlich um 2,56 Millionen verteuern wird, und die anteiligen Kosten für den Rückbau des Bestandsgebäudes in unveränderter Höhe. Unterm Strich wird das Projekt „Bürgercampus“ folglich – Stand heute – 8,1 Millionen mehr kosten, da gebe es „nichts zu beschönigen“, erklärte Berger und ließ zugleich keinen Zweifel daran, trotzdem an dem Vorhaben festhalten zu wollen.

Erläuterten die aktuellen Zahlen (v.l.): ZGM-Leiter Florian Schmeing, Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Stadtbaurat Thomas Köpp. Foto: Peter Harke

Als Hauptkostentreiber führt die Verwaltung die Baupreisentwicklung an, die durch den Krieg in der Ukraine noch deutlich an Dynamik zugenommen habe. Steigende Energiekosten, unterbrochene Lieferketten und ei­ne daraus resultierende Verknappung von Baustoffen wie Stahl seien „Rahmenbedingungen, denen wir uns stellen müssen“, so Berger. Basierte die vertiefte Kostenschätzung vom Oktober 2021 noch auf der Annahme einer jährlichen Preissteigerung von sieben Prozent, liege man inzwischen schon bei zwölf Prozent, erläuterte Thomas Köpp. Und ein Ende dieser Spirale sei nicht absehbar. Für den Bürgermeister steht fest: „Je länger wir warten, desto teurer wird es.“ Nicht eingerechnet den Energieverbrauch des heutigen Rathauses. Auch die Zinsen würden voraussichtlich bald anziehen.

Absage an erneute Standortdiskussion

Eine Rücknahme des Baubeschlusses, wie schon von einigen Stimmen aus der Kommunalpolitik gefordert, ist für den Verwaltungschef keine Option. Auch weil dies den Verlust der vom Land zugesagten Städtebaufördermittel in Höhe von 4,6 Millionen Euro zur Folge hätte. Und der beantragte Zinstilgungszuschuss aus dem Fördertopf für energieeffiziente öffentliche Neubauten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wäre ebenfalls perdu. Bewilligt sind die 1,343 Millionen zwar noch nicht, Berger schätzt die Wahrscheinlichkeit jedoch als hoch ein, sie zu bekommen.

Überlegungen, die Standortfrage neu aufzuwerfen, erteilte Berger eine klare Absage. Diese sei mit dem Ratsbeschluss vom 4. Juli 2019 entschieden worden. Er denke dabei auch an die Mitarbeiter der Verwaltung, die durch solche Gedankenspiele in den letzten Wochen neuerlich „verunsichert“ worden seien. Mit den Planungen wieder bei Null anzufangen, wäre aus seiner Sicht weder vernünftig noch verantwortbar, auch mit Blick auf die ehrgeizigen Klimaschutzziele der Stadt Ahlen.

„ »Alle Argumente sprechen für eine Fortführung des Projekts.« “ Stadtbaurat Thomas Köpp

„Alle Argumente sprechen für eine Fortführung des Projekts“, sagt Stadtbaurat Thomas Köpp. Die jetzt vorgelegte Kostenberechnung sei transparent, da werde nichts verschleiert. Die Vorgehensweise, die Kosten für die Außenanlagen und den Abriss des alten Rathauses aus den Baukosten für das Stadthaus herauszurechnen, besagte „Transformation“ der Kostenstruktur, diene einer klareren Trennung der einzelnen Teilprojekte und Zuordnung der jeweiligen Kosten. Ob nun die vom Rat mit dem Baubeschluss vom November 2021 festgelegte Kostenobergrenze von 44 Millionen Euro eingehalten wird oder nicht, sei „eine Frage der Betrachtung“, erklärte Dr. Alexander Berger.

Kosten für Bodensanierung noch nicht eingerechnet

In der aktuellen Kalkulation noch überhaupt nicht enthalten sind die Kosten für die Sanierung des Bodens am östlichen Werseufer, der mutmaßlich beim Abriss der Piusbrücke im Jahr 2013 kontaminiert wurde. „Das betrachten wir als eigenständiges Projekt“, sagt Thomas Köpp und deutet eine mögliche Finanzierung im Rahmen des Wirtschaftsplans der Ahlener Umweltbetriebe an.

Fazit: Bürgermeister und Stadtbaurat empfehlen dem Rat, das Projekt „Bürgercampus“ weiter zu verfolgen. Eine „Ausstiegsklausel“ enthält die Vorlage der Verwaltung für die nächste Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am 7. Juni, die seit Montagnachmittag im Rats­informationssystem auf der Internetseite der Stadt öffentlich zugänglich ist, allerdings doch. Da heißt es an einer Stelle, es bestehe „die Möglichkeit, das Projekt bei unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnissen zu beenden oder für eine noch festzulegende Zeit ruhen zu lassen“. Ende August will die Verwaltung laut Thomas Köpp den Großteil der kostenintensivsten Rohbaugewerke ausschreiben. „Dann“, so der Stadtbaurat, „schlägt die Stunde der Wahrheit.“