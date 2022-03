Essen in der Mikrowelle vergessen

Blaulicht an der Straußstraße: Weil eine Frau ihr Abendessen in der Mikrowelle vergessen hatte, schlug am Dienstagabend der Heimrauchmelder an – und rief die Feuerwehr auf den Plan.

Angebranntes Essen in einer Mikrowelle sorgte am Dienstagabend für einen Schrecken auf der Straußstraße. Eine ältere Dame hatte sich dort in ihrer Mikrowelle etwas zu Essen warm machen wollen und vergaß dabei die Zeit. Erst als der Heimrauchmelder Alarm schlug, bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Nachbarn riefen umgehend die Feuerwehr, welche kurze Zeit später an der Örtlichkeit ankam. Vorgefunden hatte der Angriffstrupp unter der Leitung von Guido Feldhaus die qualmende Mikrowelle. Diese wurde aus dem Gebäude getragen und mit einem Kleinlöschgerät bearbeitet. Die Wohnung wurde im Anschluss von der Feuerwehr gelüftet. Der Sachschaden hielt sich glücklicherweise in Grenzen.