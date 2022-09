Etwas weniger warm zurück

Die Bädergesellschaft Ahlen meldet sich im Parkbad mit einem Energiesparprogramm aus der Sommerpause zurück. Die Wassertemperaturen wurden um zwei Grad gesenkt – und auch im Saunadorf geht‘s weniger warm in den Winter.

Parkbad wieder in Vollbetrieb

Ob‘s jemandem aufgefallen ist? „Hinweise oder Beschwerden hat‘s am Morgen nicht gegeben“, bilanziert Thomas Schliewe. Die Frühschwimmer hätten alle gut gelaunt das Parkbad verlassen. Die Anlage im Berliner Park ist nach langer Sommerpause seit Montag wieder in Vollbetrieb. Und etwas weniger warm als in den Jahren zuvor. Denn auch für den kommunalen Energieversorger heißt es im Jahr des Ukrainekriegs: Energie sparen!