Europawoche endet tänzerisch

Tanz und laute Musik bildeten den Abschluss der Europawoche an der Fritz-Winter-Gesamtschule. In der Friedrich-Ebert-Halle brachten die beiden Tänzer Tomy und Rocky Pavlovic als „Tom2Rock“ gleich vier Klassen aus den Jahrgängen sechs, sieben und acht ihre Idee vom „Dance4Respect“ näher.

Die beiden Breakdancer gehen deutschlandweit auf Tour. Ihre Grundidee: durch Tanzen Unterschiede überwinden und Gemeinsamkeiten entdecken.

Flucht vor Krieg auf dem Balkan

Bei Anke Gutsche, die an der Fritz-Winter-Gesamtschule auch die Dancecompany betreut, stößt derlei tänzerisches Engagement natürlich auf besonderes Interesse. Zum Auftakt zeigte das Duo einen Film über seinen Werdegang. Die beiden Brüder stammen aus Serbien, ihre Eltern flüchteten vor dem Krieg nach Deutschland. Es ist möglich, so ihre Botschaft, an seinen Träumen zu arbeiten und daran festzuhalten.

In der Friedrich-Ebert-Halle gab es anschließend auch ganz praktische Lebenshilfe, etwa wenn eine Schrittfolge für das eigene Tiktok-Video für Begeisterung bei den Schülerinnen und Schülern sorgte.