Evakuierung vorbildlich gelaufen

Feuer in einer Fräse: Zahlreiche Mitarbeiter der Winkelmann Group mussten am Freitagmorgen ihren Arbeitsplatz räumen, nachdem die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Die Schläuche konnten trocken bleiben: Durch eine integrierte Löscheinrichtung blieb der Schaden durch den Brand in einer Winkelmann-Fräse am Freitagmorgen überschaubar. Zahlreiche Mitarbeiter mussten jedoch die Werkshalle zeitweise verlassen.

Ein schriller Piepton unterbrach am Freitagmorgen ihre Arbeit: Bei der Winkelmann Group an der Schmalbachstraße musste ein großer Teil der Belegschaft eine Zwangspause im Freien einlegen, nachdem um 8.34 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst worden war.

Lob vom Einsatzleiter

Die Feuerwehr hatte nur wenige Meter zurückzulegen, denn die Hauptwache am Konrad-Adenauer-Ring befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Winkelmann-Gelände. Auch die Polizei war schnell vor Ort. Grund für den morgendlichen Alarm war eine ungewöhnliche Rauchentwicklung durch den Brand in einer Fräsmaschine.

„Glücklicherweise gab es eine integrierte Löscheinrichtung in dem Gerät, die bestens funktioniert hat“, sagte Einsatzleiter Guido Feldhaus gegenüber unserer Zeitung. Es habe sich gezeigt, wie wichtig moderne Brandschutztechnik in solch einem Betrieb ist. So habe sich der Schaden in Grenzen gehalten. Lob zollte Feldhaus auch der Belegschaft: „Die Evakuierung der betroffenen Halle hat vorbildlich geklappt – zügig und problemlos.“

Bei der Winkelmann-Group hatte am Freitagmorgen die Brandmeldeanlage aufgrund von Rauchentwicklung ausgelöst. Foto: Christian Wolff

Vorsichtshalber hatten die Kräfte der Hauptwache von der Schmalbachstraße aus Schläuche in die Werkshalle gelegt, doch diese blieben letztlich trocken. „Unsere Aufgabe war es, die Fräsmaschine gründlich nach möglichen verbliebenen Glutnestern zu untersuchen und den Bereich durchzulüften“, erklärte der Einsatzleiter. Nach einer guten halben Stunde gab die Feuerwehr schließlich Entwarnung und die Winkelmann-Belegschaft konnte ihre Arbeit wieder aufnehmen.