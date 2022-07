Exklusiver Blick auf den Domplatz

Ahlen / Münster

Der Stuttgarter Präparator Oliver Kunze und sein Sohn Leon haben am Samstag gemeinsam das in drei Jahren sorgfältig restaurierte Skelett des 1910 in Ahlen gefundenen Mammuts im Geomuseum Münster aufgebaut. Es soll die Hauptattraktion des Hauses nach Wiedereröffnung Ende des Jahres werden.

Von Dierk Hartleb