Fahne fördert Gemeinschaft

Die Kranzniederlegung am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz nutzte die Schützengemeinschaft Ahlen dazu, um durch Pfarrer Hubert Schöning ihre neue Vereinsfahne segnen zu lassen.

Bereits am Samstagvormittag trafen sich die einzelnen Abteilungen und stimmten sich auf den zweiten Tag des Schützenfestes ein. Am Mittag kamen sie dann am „Bürgereck“ am Lütkeweg zusammen, um dann zusammen mit dem Königspaar Peter Klösener und Carina Grinsch und dessen Hofstaat über die Nordstraße zur Kranzniederlegung auf dem Marktplatz zu marschieren.

Normaler Verlauf

„Glücklicherweise haben wir dieses Jahr wieder einen normalen Schützenfestverlauf, alle Schützenvereine konnten ihren Jahreshöhepunktpunkt feiern“, zeigte sich der Vereinsvorsitzende Dietmar Kupfernagel erleichtert. Für die Schützengemeinschaft sei der Tag zudem ganz besonders, weil nun die neue Vereinsfahne präsentiert und gesegnet werden könne. Bisher wurden noch die beiden Vereinsfahnen vom „Hohen Norden“ und des „Südens“, der beiden Gründungsvereine, parallel zur Repräsentation genutzt. So bringe der neue Verein auch nach außen seine Gemeinschaft zum Ausdruck, betonte Dietmar Kupfernagel. „Die neue Fahne wird die Gemeinschaft fördern“, zeigte er sich sicher. Die neue Fahne solle aber nicht nur ein Symbol für den Zusammenhalt und Pflege der Tradition sein. Gerade in Anbetracht der aktuellen Lage in Europa, gekennzeichnet durch den Ukrainekrieg, soll die Fahne auch Frieden symbolisieren.

„Mit dem Ausmarsch der alten Vereinsfahnen stelle ich diese außer Dienst“, nahm Oberst Ingo Rütten den Wechsel vor. Beide Fahnen sollen aber weiterhin bei den Schützenfesten gezeigt und somit in Ehren gehalten werden. Pfarrer Hubert Schöning nahm dann die Segnung der neuen Fahne vor: „Wir segnen zwar eine Sache, aber diese Sache hat eine Aufgabe“, nahm er die von Dietmar Kupfernagel aufgeführte Symbolik auf. Zudem werde die Fahne jeden Schützen persönlich begleiten, denn sie werde auch bei Beerdigungen getragen und am Grab gesenkt.

Lob für Leistung der Ehrenamtlichen

„Der Tradition verpflichtet, der Heimat verbunden“, lobte Bürgermeister Dr. Alexander Berger das Wirken des Schützenvereins. Nur so sei es möglich gewesen, die letzten drei Pandemiejahre zu überstehen. Er hob zudem hervor, dass ohne die Leistung der vielen Ehrenamtlichen die Stadtgesellschaft nicht funktioniere. Das habe sich besonders in den letzten drei Jahren gezeigt. Zusammen mit Dietmar Kupfernagel legte der Bürgermeister unter Salutschüssen einen Kranz am Ehrenmal nieder.