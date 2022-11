Fahrradfreundlichkeit online bewerten

Mitglieder des ADFC warben am Infostand für den Klimatest.

Aktive der ADFC-Ortsgruppe Ahlen informierten am Samstag an ihrem Infostand zahlreiche Interessierte über verschiedene Fahrradthemen. Insbesondere warben sie für die Teilnahme am Fahrradklimatest 2022. Dabei kann anhand von 25 Fragen die Fahrradfreundlichkeit des Wohnorts bewertet werden.

Bislang haben mehr als 200 Ahlenerinnen und Ahlener ihr Votum abgegeben. „Je mehr Menschen durch Mitmachen ihr Interesse am Radverkehr zeigen, desto besser können Verbesserungen für den Radverkehr in Ahlen umgesetzt werden“, sagt Jonas Vienhues, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe. Eine Teilnahme ist bis 30. November online über www.fahrradklima-test.adfc.de möglich.