Mit dem Schrecken davon kam eine 29-jährige Autofahrerin am Samstag. Zunächst hatte sie während der Fahrt technische Probleme festgestellt. Schließlich stand ihr Wagen innerhalb weniger Minuten komplett in Flammen.

Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug einer 29-Jährigen bereits in Vollbrand. Die Frau blieb unverletzt.

Eine 29-jährige Autofahrerin meldete am Samstag gegen 13 Uhr den Brand ihres Fahrzeugs auf der Dolberger Straße zwischen Dolberg und Ahlen. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in vollem Umfang in Flammen. Der Pkw brannte trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr komplett aus.

Technische Probleme

Zuvor hatte die Fahrzeugführerin technische Probleme währende der Fahrt. Nach dem Anhalten am späteren Brandort, drang Rauch aus dem Motorraum. Kurze Zeit später geriet der Pkw in Brand. Die 29-Jährige konnte unbeschadet das Fahrzeug verlassen. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe und der verwendeten Löschmittel, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Im Inneren des Fahrzeugs blieb nichts heile. Foto: Löschzug Dolberg

Durch die große Hitzeentwicklung kam es zu leichten Schäden in der Fahrbahndecke und zu Verbrennungen im Grünstreifen. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten war die Dolberger Straße teilweise komplett gesperrt.