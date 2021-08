Fahrzeug landete kopfüber im Graben

Aufgrund der regennassen Fahrbahn und offenbar unangepasster Geschwindigkeit ist am Donnerstagvormittag eine 23-jährige Frau aus Hamm mit ihrem Pkw verunglückt.

Der silberne VW „Polo“ einer 23-Jährigen kam am Donnerstagvormittag von der Hammer Straße ab.

Schon so manchem Verkehrsteilnehmer ist Kornemanns Kurve zwischen Heessen und Ahlen zum Verhängnis geworden. Am Donnerstagvormittag wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei erneut an diese Stelle gerufen, weil sich ein Fahrzeug überschlagen hatte.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 23-jährige Frau aus Hamm gegen 10.45 Uhr mit ihrem VW auf dem Weg nach Ahlen, als sie nach links von der Hammer Straße abkam. Regennasse Fahrbahn, unangepasste Geschwindigkeit und besagte scharfe Kurve – drei Komponenten, die nach Ansicht der Polizei zu dem Unfall führten. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und zur eingehenden Untersuchung ins St.-Franziskus-Hospital nach Ahlen transportiert.