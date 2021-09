Falscher Sohn soll eine Frau überfahren haben

Mit dem Schockanruf, dass er eine Frau überfahren habe, kam ein Unbekannter über die Sohn-Masche an das Geld einer 80-jährigen Vorhelmerin. Später klingelte auch noch eine falsche Polizistin an.

80-Jährige fällt auf Betrüger herein

Die über 80-Jährige bekam den Anruf eines Mannes, der sich als Sohn der Frau ausgab. Dieser behauptete, eine Frau überfahren zu haben und nicht ins Gefängnis gehen zu wollen. Außerdem habe er versucht, sich das Leben zu nehmen und sei deswegen im Krankenhaus. Er benötige jetzt dringend Geld.

Einige Zeit später klingelte eine Frau bei der Rentnerin und gab sich als Polizistin aus und nannte die echte Adresse einer Polizeistation im Bereich Hamm. Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen und mit einer echten Polizistin zu sprechen, übergab die Vorhelmerin Geld an die Unbekannte. Diese verließ mit der Beute das Grundstück in unbekannte Richtung.

Die Frau sprach Hochdeutsch, war circa 1,70 Meter groß und hatte blonde, schulterlange Haare.

Wer kann Hinweise zu der Frau geben, hat sie im Bereich Vorhelm beobachtet oder hat einen ähnlichen Anruf bekommen? Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.