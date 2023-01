Familie setzt auf vegane Alternative

Bratwurst, Pizza, Döner – „Das gibt‘s doch an jeder Ecke“, sagt Rageb Harb. Seit Mittwoch steht der Ahlener mit einem veganen Food-Truck an der Dolberger Straße und zeigt zugleich kulinarische Alternativen auf, die schon am Premierentag neugierig machen. Überhaupt ist eine mobile Küche dieser Art in Ahlen und Umgebung momentan ein Novum.

