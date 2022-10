Familien mit Kindern kommen in Bewegung

Zwischen 10 und 14 Uhr veranstalten in der Lohnhalle der Jugendamtselternbeirat, das Stadtteilbüro und die Stadt mit vielen Partnerinnen und Partnern den ersten Aktionstag für „Ahlener Familien in Bewegung“. Unter Anleitung von erfahrenen Trainerinnen und Trainern können sich Erwachsene und Kinder in verschiedenen Bewegungs- und Sportarten ausprobieren.

Der DJK Vorwärts stellt sein Fußball- und Tanzangebot in der Soccerkaue der Lohnhalle vor und lädt zum Mitmachen ein. Der TV Einigkeit lockt mit zwei Angeboten zum Kinderturnen. Bei Satori Ahlen können sich Kinder in verschiedenen Bewegungskünsten wie Hapkido oder Taekwondo versuchen. Für alle Kinder, die Lust haben, sich in die Höhe zu begeben, bietet „Rockvibes“ in der Kletterhalle genau das Richtige an. Das Spielmobil der Stadt ist ebenfalls am Start mit Spiel, Spaß und guter Laune. In Kooperation mit dem „Lunch Club“ hat sich das Team der Ahlener Präventionskette kleine Spiele einfallen lassen, um die jungen Besucherinnen und Besucher in Bewegung zu bringen.

Piccolino-Rennen für Vorschulkinder

Ein besonderes Highlight für Vorschulkinder ist das vom Jugendamtselternbeirat organisierte Piccolino-Rennen. Kitakinder können ihre Fähigkeiten auf dem Lauf- oder Fahrrad zeigen. Hierfür sind eigene Lauf- oder Fahrräder mitzubringen. Start ist um 11 Uhr an der Zeche. Für die Teilnahme am Rennen winken Urkunden. Mit Ausnahme des Piccolino-Rennens laufen alle Aktionen in Lohnhalle und Soccerkaue, so dass auch bei schlechtem Wetter der Bewegungstag stattfindet. Für Verpflegung zum Selbstkostenpreis sorgen der Jugendamtselternbeirat und das Internationale Frauenfrühstück.

Der Bewegungstag ist Teil der „Wochen des Kinderschutzes“. Denn Kinderschutz, schreibt die Stadt dazu in einer Pressemitteilung, bedeute auch Prävention, um Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. „Sport und Bewegung machen nicht nur fit“, heißt es weiter, „sondern stärken auch die seelische Gesundheit insbesondere junger Menschen. Zudem schafft ausreichend Bewegung einen Ausgleich zum Alltag und stärkt das soziale Mit­ein­ander.“