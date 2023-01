Familienhobbyin der Natur

Imkerei ist weiter im Trend. Auch in Ahlen. Deswegen bietet der Imkerverein neue Einführungskurse an und lädt auf den Bienen-Campingplatz ein.

Der Imkerverein Ahlen veranstaltet wieder einen Imkergrundkurs. „Am 1. Februar treffen wir uns in der Gaststätte Wibbelt, an der Warendorfer Straße um 19 Uhr zum Informationsabend“, lädt Bettina Heimann, Vorsitzende des Imkervereins Ahlen, ein. Gemeinsam mit den Imkerkollegen Stephan Kaplan und Michael Heimann geht’s an rund zehn Terminen am Lehrbienenstand nahe dem Restaurant durch das Bienenjahr.

Bienenhaltung und Bewirtschaftung

Bis etwa Oktober lernen hier Naturliebhaberinnen und -liebhaber in einem Grundkurs die Basis der Bienenhaltung und Bewirtschaftung. Dazu begleiten die erfahrenen Bienenzüchter die Kursteilnehmenden. „Wir vermitteln das zu diesem schönen Familienhobby nötige Basiswissen“, führt Michael Heimann aus. Im Vordergrund steht die praktische Arbeit in der Natur mit den Bienen. Doch auch Theorie wird vermittelt. Danach, gewissermaßen als Fortgeschrittenenkurs, können die Neuimker mit ihrem Bienenvolk weiterarbeiten. Zusammen mit den „alten Hasen“ sammeln die Neuen so auf dem Bienen-Campingplatz am Lehrbienenstand erste Erfahrungen. Die Imkerei ist eine Beschäftigung buchstäblich mitten in der Natur.

Das Hobby hat auch eine ganz praktische Seite. „Als ich mein erstes Bienenvolk im Garten hatte, stiegen die Obsterträge plötzlich spürbar an“, erklärt Stephan Kaplan. Er ist leidenschaftlicher Imker und hat zusammen mit Michael Heimann die Einführung in die Imkerei unter dem Dach des Ahlener Imkervereins ins Leben gerufen. Anmeldung vor Ort oder unter www.imkerverein-ahlen.de.