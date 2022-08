Fans feiern die deutschen Fußball-Frauen

Ecke, Gewusel im Fünfmeterraum und dann. . . liegt der Ball plötzlich im deutschen Tor. In der 111. Spielminute des Frauen-EM-Finales kann man am Sonntagabend im „Cinema Ahlen“ eine Stecknadel fallen hören, während das legendäre Wembley-Stadion explodiert. Zwei zu eins für die Engländerinnen.

Die Entscheidung fällt nach einem Spiel auf Augenhöhe. Einem Abnutzungskampf auf sehr hohem fußballerischen Niveau, der alles bot, was den Volkssport Fußball ausmacht. Und jetzt? Als die erste Enttäuschung überwunden ist, zieht Kinobetreiber Martin Temme trotzdem ein positives Fazit. Auch wenn der Funke in Ahlen nicht ganz auf die breite Bevölkerung übergesprungen sei, sei die Europameisterschaft „Werbung für den Frauenfußball“ gewesen. Die Spielweise gleiche immer mehr derjenigen der Männer, was überdurchschnittlich viele Flanken und Kopfballtore zeigten. Zudem: Im Vergleich zu den Männern hätten die Frauen technisch und athletisch enorm aufgeholt. „Das ist keine andere Sportart“, räumt der Leiter der Frauenfußballabteilung von RW Ahlen mit einem alten Vorurteil auf.

Stetige Zunahme des Interesses

Die attraktive Spielweise der DFB-Frauen sorgt während des Turniers für eine stetige Zunahme des Interesses. Deutschlandweit, aber auch in Ahlen und im Kino. Waren es beim ersten Gruppenspiel gegen Dänemark noch 20 Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen das Finale bereits 100 Fußballfans, die mit Lina Magull, Lea Schüller und Co. fiebern und weinen und schon vor dem Anpfiff mit Alexandra Popp leiden, die kurzfristig nicht spielen kann.

Zum Finale ins Kino: Mia Jehne (l.) und Lilian Pollmeier schätzen die schöne Atmosphäre beim Public Viewing. Foto: Martin Feldhaus

Mit dabei sind Mia Jehne und Lilian Pollmeier, die bisher alle Spiele zu Hause geschaut haben, aber zum Finale die „schöne Atmosphäre“ beim Public Viewing genießen wollen. Stammgäste sind hingegen Leon Steffensmeier, Isabella Macaluso, Cedric Schröer, Denise Schröer und Simone Schröer, die jedes Spiel auf der Leinwand im „Cinema“ verfolgen. „Das war ein Megaturnier und ein Aushängeschild für den Frauenfußball“, betont Simone Schröer. Sie hofft, dass die kickenden Frauen künftig mehr in den Vordergrund rücken.

Was bleibt vom begeisternden Fußball der Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg? „Ich hoffe auf eine Sogwirkung bis an die Basis“, würde sich Martin Temme freuen, wenn künftig noch mehr Mädchen den Weg zu RW Ahlen und generell in die Fußballvereine finden. Das Public Viewing im Kinosaal will der Cineast bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erneut anbieten. Vielleicht dann ja mit einem Happy End in einem noch volleren Kinosaal.